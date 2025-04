Sebrae Aqui Ubatuba apresenta lançamento do programa Crie Audiovisual – Prefeitura Municipal de Ubatuba

O Sebrae Aqui Ubatuba informa o lançamento oficial do programa Crie Audiovisual, uma ação estratégica do Polo de Referência Nacional em Economia Criativa, em parceria com o Sebrae Nacional. A apresentação acontece online, na quarta-feira, 9, das 10h às 12h, e marca o início de uma série de iniciativas voltadas ao fortalecimento, apoio e fomento do setor audiovisual no Brasil.

Com uma programação voltada à capacitação e ao desenvolvimento de negócios, o evento de lançamento contará com a palestra “Mercado Audiovisual Brasileiro Hoje: Gargalos e Oportunidades”, ministrada por Mauro Garcia, presidente executivo da BRAVI (Brasil Audiovisual Independente).

Na sequência, será realizada uma mesa de discussão com nomes de destaque do setor, como Débora Ivanov (Gullane), Marcio Yatsuda (Movioca Content House) e o próprio Mauro Garcia. A mediação ficará por conta de Rafael Nery, do Sebrae-SP.

Além dos debates e reflexões sobre os desafios e oportunidades do setor, o público terá acesso à apresentação dos produtos e soluções do programa, incluindo a primeira trilha de desenvolvimento de negócios voltada especificamente para o audiovisual.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site oficial do programa: https://crie.sebraesp.com.br/audiovisual