PTS apresenta projeto de eficiência da gestão que elimina uso de papel – Agência de Notícias

Com a implantação do novo projeto, o PTS já economizou cerca de R$ 1,29 milhão, ao longo de nove meses

O Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS) deu mais um importante passo para elevar sua eficiência administrativa e se destacar entre os hubs de inovação que possuem suas gestões totalmente informatizadas e produtivas. Isso porque, nesta segunda-feira (7), O PTS fez a apresentação oficial do PTS Digital 4.0, que eliminou uso de papel em todo o seu processo, utilizando uma tecnologia inovadora e eficiente, além de proporcionar uma importante economia aos cofres públicos. Para se ter ideia, em apenas nove meses de sua implantação, cerca de R$ R$ 1,29 milhão foram poupados, referente à compra desse insumo.

A nova plataforma digital foi apresentada durante um workshop realizado no PTS, que contou com a presença do presidente do Parque, Nelson Cancellara, dos secretários de Desenvolvimento Econômico, Bruno Santana; de Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Fernando Marques; de Cultura, Luís Antônio Zamuner; do Jurídico, Douglas Domingos de Moraes; do Gabinete Central, Eduardo Leite; do ouvidor-geral, Evandro Bueno, do vereador Fábio Simoa, além de outras autoridades.

“Este projeto é uma grande iniciativa adotada pelo Parque Tecnológico voltada à gestão eletrônica de documentos em todos os processos internos. A plataforma funciona através de um sistema em nuvem com o armazenamento de todas as informações da gestão, eliminando totalmente o uso do papel e facilitando a criação e a personalização de documentos como ofícios, memorandos, processos administrativos e registros, adaptando-se às necessidades específicas de cada setor”, explica o presidente do PTS, Nelson Cancellara. “O resultado trouxe mais sustentabilidade: redução do consumo de papel e de outros recursos naturais; economia: menor gasto com papel, impressões, armazenamento físico e manutenção de equipamentos; gera eficiência, com processos mais rápidos e organizados, e permite acesso ágil à informação, além de segurança, proteção contra perda ou danos a documentos físicos, com opções de backups digitais”, completa.

A apresentação do novo sistema implementado foi feita pelo diretor administrativo-financeiro do PTS, Eduardo Marques, que destacou aos presentes como é feita a busca por uma empresa qualificada, quais os desafios e também os resultados obtidos nos seis primeiros meses de implantação. “Tínhamos como desafios a eliminação do uso de papel em 100% dos processos; garantir a segurança e a Integridade dos dados; aumentar a eficiência e a produtividade, além de melhorar a rastreabilidade e transparência nos processos. E nesse período pudemos alcançar todos os resultados esperados”, destaca o diretor.

A ferramenta utilizada no projeto PTS Digital 4.0, o SOGOV, foi desenvolvida pela Sogo Tecnologia. Nele, todos os processos são gerenciados de forma intuitiva com painéis, que oferecem uma visão clara de prazos, demandas e comunicações. Outro diferencial da plataforma é a automação de fluxos de trabalho, garantindo que cada etapa do processo administrativo siga regras e padrões pré-definidos, permitindo a configuração de campos, formulários e regras de aprovação de acordo com a demanda de cada setor. Além disso, permite o controle de assinaturas digitais e fluxos de aprovação integrados, incluindo gastos com papel, impressão, transporte de documentos e arquivamento físico.

Workshop e palestras

Já o workshop contou com três palestras que demonstraram como a digitalização de processos administrativos está impactando positivamente a gestão pública. A primeira, intitulada “Revolução Digital na Gestão Pública: Eficiência, Transparência e Economia“, foi conduzida por Antônio Leite, vice-presidente e diretor comercial da empresa Tensai. Ele destacou os benefícios da adoção de plataformas de automação e digitalização, mostrando como essas ferramentas têm gerado maior eficiência, redução de custos e um aumento significativo na transparência das administrações públicas.

A segunda palestra, “PTS Digital 4.0 — Um Modelo de Inovação Tecnológica para a Gestão Pública”, foi apresentada pelo diretor administrativo-financeiro do PTS, Eduardo Marques. O case de sucesso do PTS foi explorado como um exemplo de transformação digital no setor público, mostrando as etapas e os resultados obtidos com a implementação de soluções de digitalização de documentos e processos administrativos.

Já a terceira apresentação, “Gestão Inteligente Orientada a Dados: Como a Tecnologia Tensai Eleva a Eficiência da Gestão e a Satisfação do Cidadão”, também ministrada por Antonio Leite, explorou como a tecnologia da empresa Tensai transforma a administração municipal, aproximando a gestão da população e fornecendo insights para uma tomada de decisão mais assertiva, garantindo uma gestão mais moderna, satisfatório e com altos níveis de aprovação popular.