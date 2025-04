Professores do Cephas testam lousa digital nas aulas

Henrique Macedo





A sala de aula com a tradicional lousa, giz e apagador ainda é comum em muitas escolas e faculdades. Porém, a revolução digital – que chegou com o computador, internet, celular e a tão falada inteligência artificial – também se faz presente nos ambientes de ensino.

No Cephas (Colégio de Educação Profissional Hélio Augusto de Souza), uma parceria com a empresa Maquim vai permitir que professores e alunos tenham uma nova experiência de ensino e aprendizagem. Até o fim do ano eles poderão utilizar uma lousa digital de última geração.

“Esse equipamento muda completamente a dinâmica e o método de ensino na sala de aula. O professor fica com possibilidades maiores, a aula fica muito mais rica e a interação professor-aluno se torna mais próxima”, destacou Eliezer Cabral, consultor técnico da empresa.

Para Giusepe Neto, professor de Economia e Contabilidade no curso de Administração do Cephas, a lousa digital vai agregar ainda mais às aulas. “Excelente, é uma ferramenta bem intuitiva e vai tornar as aulas mais atrativas”, afirmou.

O equipamento possibilita utilizar imagens, desenhos, vídeos, jogos, aplicativos pedagógicos e gráficos, tudo isso sem precisar levar os alunos para outras salas. As aulas também podem ser gravadas em áudio e vídeo e o conteúdo pode se transformar em documentos PDF.

O Cephas é uma instituição educacional que tem como finalidade oferecer educação profissional através de cursos de formação inicial e continuada, programa de aprendizagem profissional e de cursos técnicos de nível médio. Todos os cursos técnicos são gratuitos e o acesso é feito por meio de vestibulinho, realizado duas vezes por ano.



