Prefeitura distribui repelentes contra dengue para idosos

Posted on

Mamães sorocabanas participaram de uma atividade especial na manhã deste sábado (19). Mais de 150 pessoas estiveram no Parque Carlos Alberto de Souza, no bairro Campolim, para participar de uma ação especial do movimento mundial denominado “Mamaço”, que busca promover a conscientização sobre a importância do aleitamento materno. Promovido pela Prefeitura de Sorocaba, por meio […]