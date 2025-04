Prefeitura de Bonito decreta ponto facultativo na Quinta-Feira Santa – Prefeitura Municipal de Bonito

Posted on

Para este sábado (6), a previsão indica tempo firme em grande parte de Mato Grosso do Sul, com sol e variação de nebulosidade. Além disso, com a elevação das temperaturas, os valores podem atingir até 38°C principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Pantaneira. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do […]