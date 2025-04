Peça teatral “Xô Acidente” é apresentada na Biblioteca Infantil de Sorocaba na próxima terça-feira (15) – Agência de Notícias

As famílias sorocabanas poderão conferir gratuitamente, na próxima terça-feira (15), às 14h, a peça de teatro “Xô Acidente”, apresentado pela equipe artística da Urbes – Trânsito e Transportes, na Biblioteca Infantil Municipal “Renato Sêneca de Sá Fleury”, no Centro. A atração é aberta a todos.

Promovida pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), o objetivo da programação gratuita é conscientizar, de forma lúdica e divertida, crianças e seus responsáveis sobre a importância das leis de segurança no trânsito.

No espetáculo, os personagens “A Calçada”, “O Semáforo”, “A Faixa de Pedestres”, “A Cadeirinha” e “O Acidente” ganham vida, na forma de bonecos de pano, para falar com as crianças sobre os desafios que cada um deles enfrenta no trânsito. Por meio da música, as crianças têm exemplos de comportamentos corretos que devem adotar para serem parte de um trânsito cada vez mais seguro na cidade.

A Biblioteca Infantil Municipal “Renato Sêneca de Sá Fleury” está localizada na Rua da Penha, 673, no Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (15) 3231-5723.