Paysandu x Goiás ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS COPA VERDE 2025, HOJE (09/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

A partida entre Paysandu x Goiás é válida pela COPA VERDE. A bola rola HOJE (09) às 20 hs (horário de Brasília). A partida tem Paysandu como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios. A transmissão é feita AGORA DAZN e dos times Paraenses na disputa, aconteceram pela TV CULTURA PA.

Título: Paysandu x Goiás: Saiba Onde Assistir e Horário da Grande Final da Copa Verde 2024

A decisão da Copa Verde 2024 promete fortes emoções nesta quarta-feira (09), quando Paysandu e Goiás se enfrentam no jogo de volta da grande final. A partida será disputada no Estádio Mangueirão, em Belém, com início marcado para 20h (horário de Brasília), e deve atrair olhares de todo o país.

No confronto de ida, realizado em Goiânia, o Goiás largou na frente ao vencer por 2 a 0 e agora chega à capital paraense com a vantagem do empate ou até mesmo uma derrota por um gol de diferença para garantir o título. Já o Paysandu precisa de uma vitória por pelo menos dois gols para levar a disputa aos pênaltis, ou por três ou mais para conquistar o troféu no tempo regulamentar.

Onde assistir Paysandu x Goiás ao vivo?

A final será transmitida ao vivo pelo canal TV Brasil e também estará disponível via streaming na plataforma TV Brasil Play, de forma gratuita. O torcedor poderá acompanhar cada lance da partida em tempo real, com cobertura completa desde os minutos iniciais do pré-jogo.

Expectativa de casa cheia no Mangueirão

A torcida do Paysandu promete lotar o Mangueirão em busca de empurrar o time rumo a mais uma conquista regional. A equipe bicolor já tem tradição na competição e conta com o apoio da massa para reverter a desvantagem e buscar o título diante de um adversário de Série B.

Reencontro entre dois campeões

Ambas as equipes já levantaram a taça da Copa Verde: o Paysandu é tricampeão (2016, 2018 e 2022), enquanto o Goiás venceu a edição de 2023 e tenta o bicampeonato consecutivo. O embate entre os dois clubes coloca frente a frente a tradição da região Norte e a força do futebol do Centro-Oeste.

Prováveis escalações

Paysandu deve ir a campo com: Thiago Coelho; Edilson, Genilson, Naylhor e Eltinho; Wesley, Geovane e Juninho; Vinícius Leite, Mário Sérgio e Vinícius.

Goiás deve iniciar com: Tadeu; Maguinho, Lucas Ribeiro, Sidimar e Sander; Willian Oliveira, Luan Dias e Palacios; Anderson, Vinícius e Ariel.

Conclusão

O duelo entre Paysandu e Goiás não é apenas uma final regional, mas também um confronto de tradição, orgulho e paixão. Com transmissão gratuita e promessa de estádio lotado, esta será uma daquelas noites inesquecíveis para os amantes do futebol brasileiro.

Não perca: quarta-feira, 10 de abril, às 20h (de Brasília), Paysandu x Goiás, ao vivo na TV Brasil e TV Brasil Play.