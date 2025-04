Oficina de Criatividade e Criação de Personagens é atração gratuita no Museu Histórico Sorocabano no dia 16 de abril – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Cultura (Secult), está com inscrições abertas para a oficina gratuita de Criatividade e Criação de Personagens, com o artista visual sorocabano Will Ferreira, que acontecerá no dia 16 de abril, às 14h, no Museu Histórico Sorocabano (MHS). A programação é voltada a pessoas com idade mínima de 14 anos.

A atividade cultural é uma contrapartida do artista pelo Prêmio “Prof. Flávio Gagliardi” de Artes Visuais 2024 ao Município, com a obra “Esperança Enlatada”, e tem como objetivo explorar o processo criativo e a linguagem artística dos participantes, estimulando novas formas de expressão.

Durante a oficina, os alunos participarão de um bate-papo com Will Ferreira, que proporcionará insights indispensáveis para a construção artística. Além disso, o artista compartilhará técnicas básicas, e pessoais, que poderão auxiliar os participantes no desenvolvimento de um estilo próprio. O encontro é voltado para quem deseja aprimorar habilidades e criar personagens.

O sorocabano é um dos principais nomes das artes visuais da cidade e referência no grafite da região. Considerado autodidata, Will realiza, além do grafite, trabalhos em tela e acrílico, pigmentos e spray, retalhos e recortes de jornal e aplicações sobrepostas de estêncil, com técnicas próprias aliadas às características típicas da arte de rua. Em 2014, iniciou o projeto Fite, uma parceria com o artista Michel Japs, desenvolvendo murais de grafite, oficinas e exposições.

Antes da conquista do Prêmio “Prof. Flávio Gagliardi”, em 2024, Will já possuía títulos do mesmo concurso em anos anteriores, como em 2010, 2015 e 2023. Assim como as premiações, sua carreira artística conta, ainda, com trabalhos reconhecidos, como a pintura da pá eólica da Praça da Biodiversidade, desenvolvida em 2016.

As vagas são limitadas e, por isso, as pessoas interessadas com idade a partir de 14 anos devem se inscrever, das 8h às 17h, pelo e-mail: [email protected]. Todo o material necessário para a oficina será fornecido pelo próprio artista.

O Museu Histórico Sorocabano está localizado na Rua Theodoro Kaisel, 883, na Vila Hortência, anexo ao Parque Zoológico Municipal “Quinzinho de Barros”. Mais informações podem ser obtidas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, pelo telefone: (15) 99112-8671.