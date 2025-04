Novo livro da Coleção Cadernos de Folclore é distribuído

Avelino Israel





Lançado no último dia 30 de março pelo Museu do Folclore de São José dos Campos, o livro “As Receitas que Contam Histórias” continua sendo distribuído gratuitamente a interessados. A obra pode ser retirada na Biblioteca Maria Amália Corrêa Giffoni, no Museu do Folclore, de terça a sexta, das 9h às 12h e das 14h às 16h30.

Desde esta data, o museu já fez a entrega de 253 livros. A publicação corresponde ao 30º volume da Coleção Cadernos de Folclore, com obras lançadas desde 1987. O livro também pode ser lido pelo site do museu, no formato PDF ou E-book.

A nova publicação foi produzida pela equipe do Museu do Folclore, com criação e organização de Camila Inês e ilustrações de Marcela Souza; e participação de Maira Domingues, Silvia Maria Souza, Janice Aboim, Mariana Boujadi, Janaina Araújo e José Eduardo Ribeiro, na concepção, pesquisa, textos, curadoria e revisão.

Em sua apresentação, o livro traz a seguinte frase: “As receitas que contam histórias são aquelas que vão além dos ingredientes e modos de fazer, são as que têm sabor de lembrança, as que criam elos no tempo, que conectam pessoas, que perduram e se perpetuam por meio de cada novo preparo”.

Gestão

O Museu do Folclore é um espaço da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, que funciona no Parque da Cidade desde 1997. Sua gestão é feita pelo CECP (Centro de Estudos da Cultura Popular), organização da sociedade civil sem fins lucrativos, com sede em São José dos Campos.

