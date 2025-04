Novas bicicletas da GCM de Sorocaba reforçam trabalho preventivo no Parque do Paço – Agência de Notícias

Fotos: Michelle Alves/Secom

A Secretaria de Segurança Urbana (Sesu) recebeu, na manhã desta terça-feira (8), em sua sede, três bicicletas novas para o reforço do trabalho de patrulhamento preventivo feito pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Sorocaba, no Parque do Paço, localizado no Alto da Boa Vista. Os veículos foram adquiridos com recursos de emenda impositiva do vereador Cláudio Silvano, no valor de R$ 20 mil.

“O Parque do Paço é frequentado diariamente por inúmeras pessoas e as rondas com essas bicicletas vão melhorar o trabalho preventivo da GCM na região”, explica o secretário da Sesu, João Alberto Correa Maia.

A modalidade auxilia nas ações desse tipo em áreas estratégicas da cidade. “As novas bicicletas, que substituem as antigas, também poderão ser utilizadas em eventos realizados pela Prefeitura de Sorocaba, bem como também, eventualmente, em outros parques e praças e nos calçadões da região central da cidade”, comenta o comandante da GCM, Davi Dutra.

As bicicletas, equipadas com câmbio com 18 velocidades e rodas aro 29, foram adquiridas a partir das especificações técnicas elaboradas pelo comando da GCM. Possuem freios a disco hidráulico, pedais com plataforma, suspensão a ar com trava remota no guidão, sirene e luzes dianteiras, traseiras e laterais, retrovisores, porta-celular e porta-acessórios, porta-tonfa, entre outros acessórios.