LDU Quito x Deportivo Táchira, PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (09), ESCALAÇÕES, PALPITES

O jogo entre LDU Quito x Deportivo Táchira acontece Hoje (09) às 23 hs. O mandante da partida é o primeiro time do confronto QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Fonte: fortalezasempre.com.br

LDU Quito x Deportivo Táchira: Confronto inédito pela Libertadores movimenta La Casa Blanca

Nesta quarta-feira, 09 de abril de 2025, às 23h (horário de Brasília), o Estadio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, será palco do duelo entre LDU Quito e Deportivo Táchira, válido pela fase de grupos da Copa Libertadores 2025. As duas equipes ainda buscam a primeira vitória na competição e chegam ao confronto com a necessidade de pontuar para manterem vivas as chances de classificação.

Retrospecto e momento das equipes

O LDU Quito vem de um empate sem gols fora de casa contra o Central Córdoba e, jogando em seus domínios, ostenta uma boa sequência: são três jogos sem perder, sendo dois deles com vitória. A equipe equatoriana sofreu apenas uma derrota nos últimos oito compromissos, demonstrando solidez e equilíbrio em campo.

Já o Deportivo Táchira estreou com derrota por 1 a 0 diante do Flamengo e agora tenta recuperar-se na altitude de Quito. O time venezuelano chega ao Equador após perder a invencibilidade de sete jogos. Apesar disso, vale destacar que o Táchira não perde há dois jogos como visitante, mesmo vindo de uma sequência de cinco partidas seguidas sofrendo gols.

Escalações prováveis

LDU Quito (último jogo):

Gonzalo Valle; José Quintero, Ricardo Ade, Gian Franco Allala, Bryan Ramírez; Leonel Quiñónez, Carlos Gruezo, Gabriel Villamil; Lisandro Alzugaray, Alex Arce, Alexander Alvarado.

Deportivo Táchira (último jogo):

Alejandro Araque; Carlos Vivas, Carlos Calzadilla, Yanniel Hernández, Jesús Quintero; Juan Ortiz, Leandro Fioravanti, Nelson Hernández; Lucas Cano, José Balza, Jean Castillo.

Curiosidades e dados estatísticos

Confronto inédito: Será o primeiro duelo oficial entre LDU Quito e Deportivo Táchira pela história da Copa Libertadores.

Será o primeiro duelo oficial entre LDU Quito e Deportivo Táchira pela história da Copa Libertadores. Desempenho recente: O LDU perdeu apenas um dos últimos oito jogos. Já o Táchira soma apenas duas derrotas nos últimos 11 confrontos.

O LDU perdeu apenas um dos últimos oito jogos. Já o Táchira soma apenas duas derrotas nos últimos 11 confrontos. Ataques discretos: Ambas as equipes ainda não balançaram as redes nesta edição da Libertadores.

Ambas as equipes ainda não balançaram as redes nesta edição da Libertadores. Mercado: O valor de mercado da LDU é estimado em 10,7 milhões de euros, enquanto o do Táchira é de 3,7 milhões de euros, segundo dados atualizados.

Onde assistir

O jogo será transmitido ao vivo pela ESPN 4 e pelo serviço de streaming Star+, a partir das 23h (horário de Brasília), diretamente do Estadio Rodrigo Paz Delgado, conhecido como La Casa Blanca.

Rodada recheada pela Europa e América

Além da Libertadores, o dia 8 de abril também trouxe movimentação intensa no futebol feminino da Europa, com diversas partidas pela UEFA Women’s Nations League, incluindo a vitória expressiva da Alemanha sobre a Escócia por 6 a 1 e o triunfo da Espanha por 4 a 0 sobre Portugal.

Pelo futebol masculino, também tivemos partidas pela Copa Sul-Americana, Liga dos Campeões da CONCACAF e Champions League da UEFA, com confrontos como Arsenal x Real Madrid e Bayern x Inter de Milão, além de partidas importantes como Grêmio x Atlético Grau e Vasco x Academia Puerto Cabello.

Fique ligado no oGol.com.br para acompanhar todas as atualizações, resultados e análises das competições mais importantes do futebol mundial.

**Hashtags: #Libertadores #Palestino #Millonarios #Futebol #galo #Peñarol #Palestino #huachipato #deportivitachira #nacional #thestrongest #Flamengo #Bolivar #Alianzalima #colocolo #palmeiras #botafogo #ldu #rosariocentral #Grêmio #estudiantes