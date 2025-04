Goalball São José se prepara para o Regional Sudeste

Lucas Lemes





As equipes masculina e feminina de Goalball do Instituto Athlon, apoiadas pela Prefeitura de São José dos Campos, estão prontas para mais um grande desafio na temporada de 2025 — o Regional Sudeste, que vale vaga para o Campeonato Brasileiro.

A competição é organizada pela CBDV (Confederação Brasileira de Desportos de Deficientes Visuais) e será realizada no SESI São José dos Campos, região sul da cidade, entre os dias 15 a 19 de abril.

O Campeonato Regional Sudeste é o segundo principal campeonato da modalidade no Brasil. A etapa contará com dezoito equipes, entre elas, oito equipes femininas e dez masculinas, divididas em duas chaves.

Candidatos ao Título

Atual tricampeão do Grand Slam Interclubes disputado em Vancouver, no Canadá, e prestes a embarcar para o Mundial de Clubes 2025, que ocorre na Finlândia, o time masculino de Goalball de São José dos Campos é um forte candidato ao título do Regional Sudeste.

Jogando em casa, as atletas de Goalball do São José têm chances de subir no ranking nacional com o apoio da torcida. Atualmente, o time ocupa a quinta posição de melhor equipe do Brasil e pode surpreender no Campeonato Regional.

A expectativa é de grande incentivo do público joseense. A entrada é gratuita para todas as idades

O SESI fica na Avenida Cidade Jardim, 4389, no bairro Bosque dos Eucaliptos.

Campeonato Regional Sudeste de Goalball

Data: 15 a 19 de abril

Local: SESI São José dos Campos – Av. Cidade Jardim, 4389 – Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos – SP

Programação:

Terça-feira, 15 de abril

Fase de classificação

12h30 Goalball Athlon/São José x ADEVIRP (Masculino)

15h30 Goalball Athlon/São José x APADEV (Feminino)

17h30 Goalball Athlon/São José x ADV-VALE (Masculino)

Quarta-feira, 16 de abril

Fase de classificação

15h30 Goalball Athlon/São José x ADEVIRP (Feminino)

17h30 Goalball Athlon/São José x SFITC (Masculino)

Quinta-feira, 17 de abril

Fase de classificação

11h00 Goalball Athlon/São José x INSEP (Feminino)

16h00 Goalball Athlon/São José x Santos (Masculino)

Sexta-feira, 18 de abril

Semifinais

09h30 Semifinal 1 (Feminino)

10h30 Semifinal 2 (Feminino)

14h00 Semifinal 1 (Masculino)

15h00 Semifinal 2 (Masculino)

Sábado, 19 de abril

Disputa de Bronze e Finais

08h00 Bronze (Feminino)

09h00 Bronze (Masculino)

10h00 Final (Feminino)

11h00 Final (Masculino)



