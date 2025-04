Futebol do Atleta Cidadão disputa fase final da Copa Ouro

Nei José Sant’Anna





O São José Desportivo/Atleta Cidadão disputa nesta quarta-feira (9), no Centro Esportivo João do Pulo, região sul de São José dos Campos, as quartas de final da Copa Ouro de Futebol, torneio organizado pela Associação Paulista de Futebol (APF).

Às 13h30, o time sub-17 enfrenta o ASX Intercâmbio e na sequência, às 15h, o sub-15 joga contra o AD Guarulhos. Se houver empate no tempo normal, a decisão da vaga às semifinais será na disputa por pênaltis.

A equipe sub-17 terminou a fase de classificação na segunda colocação, atrás apenas do Corinthians. Foram 4 vitórias e 1 derrota em 5 jogos. Já o sub-15 ficou em primeiro no grupo, com 3 vitórias e 1 empate em 5 jogos.

O time sub-17 se classificou com a 2ª melhor campanha | Foto: Divulgação

Campeonato Paulista

O torneio abriu a temporada 2025 e serve de preparação para o Campeonato Paulista, promovido pela Federação Paulista de Futebol, que começa neste sábado (12).

O time do Atleta Cidadão, que joga em parceria com o CAJ (Clube Atlético Joseense), estreia contra o Itaquaquecetuba no João do Pulo. Às 9h acontece a partida entre os times sub-15 e às 11h será a vez do sub-17.

Jogos no Paulista

Sub-15 – primeiro turno

Sub-15 – segundo turno

Sub-17 – primeiro turno

Sub-17 – segundo turno



