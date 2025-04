Funjope abre exposição ‘Sacras – O Sagrado em Cerâmica’ nesta sexta-feira

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) abre, nesta sexta-feira (11), na Casa da Pólvora, a exposição ‘Sacras – O Sagrado em Cerâmica’, a partir das 16h. A mostra, que integra a programação da Prefeitura de João Pessoa para a Semana Santa, é composta por 16 obras sacras e fica aberta todos os dias, das 9h às 17h. O público tem acesso gratuito e a visitação acontece até 12 de maio.

As obras são dos artistas plásticos Jonas Nogueira e Leila Lima, ambos artistas ceramistas que, há mais de 18 anos desenvolvem peças sacras no barro e que têm feito exposições na Paraíba e em todo o Brasil.

“Nós temos muito cuidado e carinho, durante o período da Semana Santa, no tratamento da arte sacra. Sempre fazemos na Casa da Pólvora uma exposição que tematiza a questão da arte religiosa. É um ambiente muito propício para isso e fica ali próximo ao Museu de São Francisco, onde temos o hábito de realizar nossa Paixão de Cristo, nossos concertos da Orquestra Sinfônica Municipal”, observa o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele lembra que a Casa da Pólvora faz parte de um roteiro turístico e cultural que a Funjope valoriza nesse período, abrindo espaço para artistas que trabalham essa perspectiva da arte sacra. “É com carinho que recebemos esses dois artistas, Leila Lima e Jonas Nogueira, que se dedicaram a criar peças únicas e que têm um poder simbólico muito forte. Eu tenho certeza de que o morador de João Pessoa e o turista que nos visita vão ter, durante o período de um mês, um momento de reflexão, de renovação da fé, da esperança na humanidade a partir dessas obras sacras que estamos expondo”, acrescenta.

Do total de obras expostas, oito de cada artista. Todas as obras foram feitas exclusivamente para a exposição e estarão disponíveis para venda. “As peças são feitas em barro, modeladas à mão, queimadas a lenha. Nelas, retratamos a devoção e os santos populares, também com uma pegada contemporânea, com adornos, mantos de cores e barros diferentes, com aplicação e textura”, explica Jonas Nogueira.

A mensagem que os artistas querem passar nessa exposição é a devoção popular, a fé do povo. “A expectativa maior é de que tenhamos uma boa visitação, que as pessoas apreciem as obras que foram feitas com muito carinho, retratando a fé e a devoção popular. Que essa exposição sirva também para fortalecer a fé do visitante”, pontua.

A artista plástica Leila Lima reforça que recebeu o convite da Funjope e divide a exposição com Jonas Nogueira. “São peças que retratam devoção popular e que levam o visitante a esse encontro com a fé, em especial nesta semana que antecede a Semana Santa”, afirma.