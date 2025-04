Educação terá projeto para trabalhar dificuldades de aprendizagem – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

PM reforça patrulhamento do autódromo de Interlagos e mobiliza policiais fluentes em inglês e espanhol para atendimento a estrangeiros Os policiais também escoltam as 25 equipes de Fórmula 1 que começaram a desembarcar nesta semana no aeroporto de Campinas O esquema de segurança do Grande Prêmio […]