Com ação que valoriza povos indígenas, construção de moradias é formalizada em municípios de MS

Para reafirmar o compromisso do Governo do Estado de Mato Grosso Sul com os povos indígenas, as assinaturas de contratos para a construção de moradias por meio programa “Oga Porã – Minha Casa, Minha Vida”, em parceria com o Governo Federal, ocorrem em diferentes municípios desde quinta-feira (3).

A ação leva dignidade e reconhece as necessidades da população, e se alinha diretamente com os princípios de respeito, inclusão e valorização das comunidades tradicionais, trazendo respostas concretas às demandas históricas por moradia adequada e por políticas públicas executadas pela Agehab (Agência de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso do Sul) voltadas as especificidades culturais dos povos originários.

As assinaturas ocorreram em um contexto simbólico e significativo, o mês de abril, dedicado à valorização dos Povos Indígenas. “Reafirmando o compromisso do Estado em promover desenvolvimento com justiça social”, disse a diretora-presidente da Agehab, Maria do Carmo Avessani.

Em Juti e Japorã, as assinaturas realizadas quinta-feira (4) e sexta-feira (5) beneficiaram 98 famílias indígenas das aldeiasa Jarara, em Juti, e Porto Lindo, em Japorã.

Já na segunda-feira (7) os contratos foram assinados nos municípios de Aquidauana e Nioaque, onde serão construídas 115 novas unidades habitacionais em cinco aldeias. Em Aquidauana, os indígenas beneficiados vivem nas aldeias Água Branca, Bananal e Imbirussu. Já em Nioaque, nas aldeias Água Branca e Cabeceira.

Na terça-feira (8), foram assinados os contratos beneficiando 97 famílias nos municípios de Dois Irmãos do Buriti (aldeias Água Azul, Nova Buriti e Recanto) e Miranda (aldeia Babaçu), beneficiando 97 famílias das aldeias. Nesta quarta-feira (9) as assinaturas serão realizadas nas aldeias Potrero Guassu e Paraguassu, em Paranhos.

As assinaturas contaram com a participação de lideranças comunitárias, autoridades municipais, equipe da Caixa Econômica Federal e da diretora-presidente da Agehab, em um momento marcado por emoção, esperança e sentimento de conquista coletiva.

A escolha do mês de abril para a formalização das ações é carregada de significado, para reflexão sobre os direitos dos povos indígenas, os atos firmados durante a semana de assinaturas reforçam o papel ativo das comunidades na construção de políticas públicas e celebram um passo importante na luta por equidade e cidadania plena.

Edyelk Santos, Comunicação Agehab

Fotos: Arquivo/Agehab

