Cidade do Rio arrecada 34% a mais em 2024 com serviços ligados ao setor aeroportuário – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Aumento está diretamente relacionado à política de coordenação entre os aeroportos do Galeão e Santos Dumont – Marcos de Paula/Prefeitura do Rio

A cidade do Rio de Janeiro registrou em 2024 um crescimento real de 34,4% na arrecadação do ISS, descontada a inflação. Os impostos são oriundos de serviços ligados ao setor aeroportuário, totalizando R$ 53,6 milhões, enquanto em 2023 foram R$ 39,9 milhões arrecadados. O levantamento foi realizado pela Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE), e analisou diversas atividades do setor, incluindo logística aeroportuária, utilização de aeroportos, armazenagem, movimentação de mercadorias e apoio aeroportuário.

– Os números comprovam que houve um incremento no setor aeroportuário do Rio, após as medidas de coordenação entre os aeroportos Galeão e Santos Dumont. Isso só reforça a importância do trabalho que vem sendo feito pela recuperação do Galeão e nos dá ainda mais certeza de estarmos no caminho certo -, destacou Osmar Lima, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico.

O subgrupo que trata da movimentação de passageiros em aeroportos se destacou, com um crescimento real de 47,3% no último ano. Segundo a SMDE, esse aumento está diretamente relacionado à política de coordenação entre os aeroportos do Galeão e Santos Dumont, fruto de uma articulação entre a Prefeitura do Rio, o Governo do Estado e o Governo Federal, que resultou na imposição de um limite de voos no Santos Dumont.

Histórico e impacto econômico

A decisão de reequilibrar as operações dos aeroportos do Rio foi consolidada após mais de dois anos de discussões, culminando em um acordo entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o prefeito Eduardo Paes, em parceria com o governo do estado. A medida visou conter o esvaziamento do Galeão, que, entre 2019 e 2022, sofreu uma redução de 58% no número de passageiros, tornando-se apenas o 10º aeroporto mais movimentado do Brasil (2022).

O fortalecimento do setor aeroportuário tem impactos diretos na geração de empregos, no desenvolvimento econômico e na competitividade do Rio de Janeiro como destino global de turismo e negócios. Comparações internacionais demonstram o potencial desse setor: nos Estados Unidos, por exemplo, os cerca de 500 aeroportos do país geram 9,6 milhões de empregos e movimentam US$ 1,1 trilhão, representando 7% do PIB.

O papel estratégico do setor aeroportuário para o Rio

Com forte vocação turística e econômica, o Rio de Janeiro recebe anualmente centenas de milhares de turistas estrangeiros em eventos como Carnaval, Réveillon, Rock in Rio, Copa do Mundo, Olimpíadas e Web Summit Rio. Além do turismo, a economia carioca é fortemente baseada no setor de serviços, que representa 86% do PIB da cidade, com destaque para segmentos como saúde, tecnologia, finanças e construção civil.

Estudos da SMDE apontam que um setor aeroportuário fortalecido pode, em 10 anos, aumentar o PIB do estado do Rio de Janeiro em R$ 50,6 bilhões e gerar 684 mil novos empregos. Esse crescimento também teria impacto no cenário nacional, adicionando 0,6% ao PIB do Brasil, no mesmo período.

A reorganização do setor aeroportuário não é apenas uma questão de logística, mas um fator crucial para o desenvolvimento econômico da cidade. Com uma gestão eficiente, o Rio pode consolidar-se como um dos principais hubs de negócios da América Latina, garantindo crescimento sustentável e mais oportunidades para seus 17 milhões de habitantes.