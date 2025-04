CET recebe espetáculo Maria Peregrina neste sábado

João Paulo Sardinha





O CET (Centro de Estudos Teatrais), no Parque da Cidade, recebe neste sábado (12), às 21h, o espetáculo “Maria Peregrina”, do grupo Cia Teatro da Cidade.

A reserva de ingresso está disponível no site da FCCR. O espetáculo é para maiores de 12 anos.

Peça

A partir de pesquisas da Cia Teatro da Cidade, o dramaturgo Luís Alberto de Abreu escreveu o texto utilizando-se de fatos e episódios levantados sobre a personagem, transformando o espetáculo em três histórias distintas que narram o universo de Maria Peregrina: uma grande paixão e que termina de forma trágica, um divertido julgamento do caipira Tiodorzinho e o drama de uma mãe que perdeu seu filho e peregrina no Vale do Paraíba para encontrá-lo.

Ficha Técnica

Dramaturgia: Luís Alberto de Abreu

Direção: Claudio Mendel

Diretor Assistente: Atul Trivedi

Direção Musical: Márcio de Oliveira

Cenário e figurinos: Carlos Colabone (in memoriam)

Recuperação de cenário e figurinos: Pitiu Bomfin

Iluminação: Claudio Mendel

Elenco: André Ravasco, Andreia Barros, Caren Ruaro, Carol Grignoli, Laura Ramalho e Rômulo Scarinni

Gênero: Comédia dramática

Recomendação Etária: 12 anos

Duração: 60 minutos

Serviço

CET (Centro de Estudos Teatrais)

Av. Olivo Gomes, 100 – Santana



