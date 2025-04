Campinas x Santo André ASSISTIR AO VIVO COM IMAGENS LBF HOJE (10/04)

Por MRNews



A partida do LBF, edição de 2025 começou em início de MARÇO. Nesta temporada, a partida entre Campinas x Santo André HOJE (10) as 19h30 hs tem como mandante do jogo é o primeiro time do confronto. A LBF é uma das maiores competições de basquete no planeta, reunindo os melhores jogadores que atuam no país.

Campinas x Santo André W: Onde Assistir ao Vivo, Livescore e Retrospecto – 11/04/2025

Nesta quinta-feira, dia 11 de abril de 2025, o confronto entre Campinas W e Santo André W promete agitar mais uma rodada da LBF Feminina (Liga de Basquete Feminino). A bola sobe às 19h30 (horário de Brasília), e os fãs do basquete feminino já se preparam para acompanhar esse duelo decisivo que pode influenciar diretamente a tabela da competição.

Onde assistir Campinas W x Santo André W ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo por streaming nas plataformas das casas de apostas que oferecem serviço de vídeo, como a bet365, EstrelaBet, Superbet, entre outras. Para assistir, é necessário ter saldo em conta ou ter feito uma aposta nas últimas 24 horas. Georrestrições podem ser aplicadas conforme sua localização.

Livescore e estatísticas ao vivo

Para quem deseja acompanhar em tempo real o placar ao vivo (livescore) e todas as estatísticas do jogo, o site Flashscore.com.br é uma das principais referências. Lá você encontra:

Pontuação atualizada em tempo real

Estatísticas de arremessos, rebotes e assistências

Histórico de confrontos diretos

Situação das equipes na classificação da LBF

Momento das equipes

Campinas W

A equipe campineira vem embalada por duas vitórias consecutivas: venceu o Cerrado por 77×72 e o Sodie Mesquita por 68×67. Apesar de algumas oscilações na temporada, a equipe tem mostrado força jogando em casa e conta com boa média ofensiva.

Últimos 5 jogos:

Campinas 77×72 Cerrado (V)

Sodie Mesquita 67×68 Campinas (V)

São José 65×61 Campinas (D)

Campinas 72×94 Sampaio (D)

SESI Araraquara 75×50 Campinas (D)

Santo André W

O time do ABC paulista tenta se recuperar após uma sequência de resultados negativos, com destaque para a última derrota diante do SESI Araraquara por 78×47. Com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos, a equipe precisa de um bom desempenho fora de casa para tentar reverter a fase.

Últimos 5 jogos:

Santo André 47×78 SESI Araraquara (D)

Santo André 51×62 Cerrado (D)

Maringá 61×81 Santo André (V)

Corinthians 85×50 Santo André (D)

Santo André 63×106 Sampaio (D)

Confrontos diretos (H2H)

Os duelos entre Campinas e Santo André têm sido equilibrados nos últimos anos. Em 2024, as equipes se enfrentaram cinco vezes com três vitórias para Campinas e duas para Santo André. No último confronto direto, realizado em 22/06/2024, Campinas venceu por 69×57.

Últimos confrontos:

22/06/24 – Santo André 57×69 Campinas

20/06/24 – Santo André 70×68 Campinas

13/06/24 – Campinas 90×82 Santo André

21/05/24 – Santo André 68×63 Campinas

25/03/24 – Campinas 77×80 Santo André

Odds das casas de apostas

As casas de apostas apontam amplo favoritismo para o Campinas:

Betano : Campinas 1.19 | Santo André 4.20

: Campinas 1.19 | Santo André 4.20 EstrelaBet : Campinas 1.20 | Santo André 4.20

: Campinas 1.20 | Santo André 4.20 Superbet : Campinas 1.24 | Santo André 3.60

: Campinas 1.24 | Santo André 3.60 EsportivaBet: Campinas 1.20 | Santo André 4.20

Palavra final

Este confronto é crucial para ambas as equipes na reta final da temporada regular da LBF. Enquanto Campinas busca consolidar uma boa sequência, Santo André tenta uma recuperação difícil fora de casa. Fique ligado nas transmissões ao vivo e nos livescores para não perder nenhum lance!

Onde Assistir

Para acompanhar a partida entre Campinas e Cerrado ao vivo, basta acessar o ge cerca de 20 minutos antes do início do jogo, quando o vídeo da transmissão será disponibilizado.

A LBF 2025 promete grandes jogos e muita emoção, com equipes de todo o país buscando a glória no principal torneio de basquete feminino do Brasil.