ASSISTIR Palmeiras x Botafogo AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO Sub-20 2025, HOJE (09/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

Começou o Campeonato Brasileirão Sub-20 partida entre Palmeiras x Botafogo Brasileirão SUB-20 acontece hoje, HOJE (09) às 16 hs. A partida acontece sob o mando de campo do Verdão, que busca a vitória sob seus domínios.

Por notícias do Furacão

E Notícias do Flamengo

Palmeiras x Botafogo Sub-20: Onde Assistir, Escalações e Detalhes da 5ª Rodada do Brasileirão

Nesta quarta-feira, 9 de abril de 2025, às 16h (horário de Brasília), Palmeiras e Botafogo se enfrentam na Arena Barueri, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. A partida, embora sem transmissão oficial, promete fortes emoções, já que os clubes vivem momentos distintos na competição e têm objetivos bem definidos.

Situação na Tabela

O Palmeiras chega pressionado após empatar com o Santos fora de casa. O time paulista, que começou bem a competição, ocupa uma posição confortável dentro do G8, com sete pontos conquistados em quatro jogos (duas vitórias, um empate e uma derrota). Jogando agora em seus domínios, o Verdão busca retomar o caminho das vitórias e encostar de vez nos líderes.

Já o Botafogo tenta respirar no campeonato. Em 15º lugar, o Glorioso venceu apenas uma vez, empatou duas e perdeu outras duas partidas. A equipe carioca precisa urgentemente pontuar para se afastar da zona de rebaixamento e, quem sabe, sonhar com uma reação na tabela.

Prováveis Escalações

Palmeiras Sub-20:

Aranha; Luis Saboia (Gilberto), Robson, Diogo e Arthur (Gabriel Azevedo); Rafael Coutinho, Larson (João Paulo) e Erick Belé (Antônio Marcos); Heittor (Giulio), Riquelme Fillipi e Sorriso (Luis Arthur).

Técnico: Lucas Andrade

Botafogo Sub-20:

Cristiano; Huguinho, Marquinhos, Justino e Thiago Lauro; Lucyo, Rafael Lobato e Cauã Zappelini; Kayke, Yarlen e Matheus Fortunato.

Técnico: Rodrigo Aragonez

Destaques Individuais

Pelo lado do Palmeiras, os atacantes Riquelme Fillipi e Sorriso são os principais nomes do setor ofensivo, com boa movimentação e faro de gol. A equipe tem mostrado um estilo de jogo ofensivo sob o comando de Lucas Andrade.

No Botafogo, os nomes de destaque são o meia Valim, referência na armação das jogadas, e os atacantes Yarlen e Matheus Fortunato, que buscam desequilibrar a defesa adversária com velocidade e finalização.

Ficha Técnica da Partida

Jogo : Palmeiras x Botafogo

: Palmeiras x Botafogo Rodada : 5ª do Campeonato Brasileiro Sub-20

: 5ª do Campeonato Brasileiro Sub-20 Data : 09/04/2025 (quarta-feira)

: 09/04/2025 (quarta-feira) Horário : 16h (de Brasília)

: 16h (de Brasília) Local : Arena Barueri

: Arena Barueri Transmissão: Sem transmissão oficial

Acompanhe o desempenho das equipes no Brasileirão Sub-20 e fique por dentro dos destaques da base do futebol nacional.

Times Participantes do Brasileirão Sub-20 2025

América-MG

Athletico-PR

Atlético-GO

Atlético-MG

Bahia

Botafogo

Bragantino

Corinthians

Cruzeiro

Cuiabá

Flamengo

Fluminense

Fortaleza

Grêmio

Internacional

Juventude

Palmeiras

Santos

São Paulo

Vasco

Campeões e Vices do Brasileirão Sub-20

O Palmeiras é o maior campeão, com três títulos (2018, 2022 e 2024), seguido pelo Flamengo, que venceu duas vezes (2019 e 2023). Cruzeiro, Internacional, Fluminense, Atlético-MG e Botafogo têm um título cada.

Ano Campeão Vice-campeão 2015 Fluminense Vitória 2016 Botafogo Corinthians 2017 Cruzeiro Coritiba 2018 Palmeiras Vitória 2019 Flamengo Palmeiras 2020 Atlético-MG Athletico-PR 2021 Internacional São Paulo 2022 Palmeiras Corinthians 2023 Flamengo Palmeiras 2024 Palmeiras Cruzeiro

O Brasileirão Sub-20 é um dos torneios de base mais importantes do futebol brasileiro e um celeiro de futuros craques. Quem será o campeão em 2025?