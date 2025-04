ASSISTIR Grêmio x Fortaleza AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO Sub-20 2025, HOJE (09/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

Por MRNews



Começou o Campeonato Brasileirão Sub-20 partida entre Grêmio x Fortaleza Brasileirão SUB-20 acontece hoje, HOJE (09) às 15 hs. A partida acontece sob o mando de campo do Grêmio, que busca a vitória sob seus domínios.

Por notícias do Furacão

E Notícias do Flamengo

Grêmio x Fortaleza U20: Saiba Onde Assistir e Detalhes da 5ª Rodada do Brasileiro Sub-20

Nesta quarta-feira, dia 9 de abril, Grêmio e Fortaleza se enfrentam pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. A partida está marcada para as 15h (horário de Brasília) e promete movimentar a tabela da competição nacional de base. O confronto será realizado com mando do Tricolor Gaúcho, e ambos os times precisam da vitória para subir na classificação.

Situação na Tabela

O Grêmio Sub-20 vive momento delicado e ocupa atualmente a 19ª colocação na tabela, com apenas dois pontos conquistados em quatro jogos. A equipe ainda não venceu na competição e precisa urgentemente somar três pontos para se manter viva na disputa por uma vaga no mata-mata.

Já o Fortaleza Sub-20 tem campanha um pouco mais estável, com cinco pontos e ocupando a 13ª colocação. Um triunfo fora de casa pode colocá-lo no grupo dos oito primeiros e reacender a briga por classificação direta.

Retrospecto Recente

Nos últimos três confrontos diretos entre as duas equipes na categoria sub-20, o equilíbrio tem marcado os duelos, com duas vitórias para o Grêmio e uma para o Fortaleza. A expectativa é de mais um jogo pegado e decidido nos detalhes.

Onde Assistir

A transmissão da partida entre Grêmio U20 x Fortaleza U20 estará disponível nas plataformas oficiais da CBF TV e nos canais do YouTube de ambas as equipes, conforme disponibilidade regional. Fique atento às redes sociais dos clubes para links diretos.

Prováveis Escalações

Grêmio Sub-20:

A escalação oficial ainda não foi divulgada, mas o técnico deve apostar em força máxima para buscar a primeira vitória no torneio.

Fortaleza Sub-20:

O Leão do Pici também deve ir com o que tem de melhor, buscando explorar os contra-ataques e a instabilidade defensiva do adversário.

Fique ligado neste duelo decisivo da base brasileira! Acompanhe o resultado em tempo real e torça pela revelação de novos talentos do futebol nacional.

Times Participantes do Brasileirão Sub-20 2025

América-MG

Athletico-PR

Atlético-GO

Atlético-MG

Bahia

Botafogo

Bragantino

Corinthians

Cruzeiro

Cuiabá

Flamengo

Fluminense

Fortaleza

Grêmio

Internacional

Juventude

Palmeiras

Santos

São Paulo

Vasco

Campeões e Vices do Brasileirão Sub-20

O Palmeiras é o maior campeão, com três títulos (2018, 2022 e 2024), seguido pelo Flamengo, que venceu duas vezes (2019 e 2023). Cruzeiro, Internacional, Fluminense, Atlético-MG e Botafogo têm um título cada.

Ano Campeão Vice-campeão 2015 Fluminense Vitória 2016 Botafogo Corinthians 2017 Cruzeiro Coritiba 2018 Palmeiras Vitória 2019 Flamengo Palmeiras 2020 Atlético-MG Athletico-PR 2021 Internacional São Paulo 2022 Palmeiras Corinthians 2023 Flamengo Palmeiras 2024 Palmeiras Cruzeiro

O Brasileirão Sub-20 é um dos torneios de base mais importantes do futebol brasileiro e um celeiro de futuros craques. Quem será o campeão em 2025?