Começou o Campeonato Brasileirão Sub-20 partida entre Cuiabá x Inter Brasileirão SUB-20 acontece hoje, HOJE (10) às 16 hs. A partida acontece sob o mando de campo do Dourado, que busca a vitória sob seus domínios.

Cuiabá x Inter pelo Brasileirão Sub-20: tudo sobre o duelo, destaques e onde assistir

O Internacional enfrenta o Cuiabá nesta quinta-feira (10), às 16h (horário de Brasília), no CT Manoel Dresch, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. A partida marca um momento decisivo para ambas as equipes que buscam se firmar na tabela e reagir após tropeços nas rodadas anteriores.

Situação das equipes

O Cuiabá iniciou a competição com uma sonora goleada de 6 a 0 sobre o Juventude, mas desde então não venceu mais: empatou com o Corinthians e foi derrotado por Athletico-PR e Flamengo. Com quatro pontos, o time mato-grossense ocupa a 14ª colocação, flertando com a zona de rebaixamento.

Já o Inter, comandado por Renan Brito, começou forte com duas vitórias, mas sofreu duas derrotas seguidas — contra Palmeiras (2 a 1) e Juventude (1 a 0). Ainda assim, o Colorado soma seis pontos e aparece na 7ª posição, dentro da zona de classificação para as quartas de final, mas precisa voltar a pontuar para não correr riscos de perder espaço no G-8.

Prováveis escalações

Cuiabá: Pedro Melo; Hernandes, João Victor, Cauã Wendel e Dudu; Marcelo, Penelas e Niltinho; Nathan Cruz, Yuske e David. Técnico: Nei Silva.

Inter: Diego Esser; Lipert, Bebeto, Dalla Corte e Kauã Barbosa; Anderson e Dionathan; Marlon Yan, Allex e João Victor; Crysthyan Lucas (ou Jackson). Técnico: Renan Brito.

Arbitragem

A partida será comandada pelo árbitro Marcello Ignacio Domingues Neto, com assistência de Juarez de Mello Junior e Fabricio Lima Baseggio — todos do Rio Grande do Sul.

Onde assistir

A transmissão ao vivo será feita pelo canal oficial do Cuiabá no YouTube, proporcionando acesso gratuito para os torcedores que desejam acompanhar as promessas das duas equipes em ação.

Regulamento da competição

O Campeonato Brasileiro Sub-20 de 2025 é disputado em turno único, com 20 equipes. Os oito melhores avançam às quartas de final, enquanto os três últimos serão rebaixados. As quartas e semifinais serão em jogo único, e a final será disputada em ida e volta.

Destaques paralelos

Isabel Veloso , jovem torcedora colorada em tratamento contra o câncer, continua sendo uma inspiração para o elenco do Inter. Nas redes sociais, jogadores têm dedicado vitórias a ela.

, jovem torcedora colorada em tratamento contra o câncer, continua sendo uma inspiração para o elenco do Inter. Nas redes sociais, jogadores têm dedicado vitórias a ela. A ascensão de plataformas como Temu , que tem viralizado entre jovens jogadores por vender chuteiras a preços baixos, tem sido notada nos bastidores da base.

, que tem viralizado entre jovens jogadores por vender chuteiras a preços baixos, tem sido notada nos bastidores da base. A cotação do dólar , que atingiu R$ 6,09, tem impactado o mercado da base, dificultando negociações com clubes estrangeiros.

, que atingiu R$ 6,09, tem impactado o mercado da base, dificultando negociações com clubes estrangeiros. Eduardo Imamura , analista de desempenho do Inter, tem sido elogiado internamente pelo mapeamento preciso de adversários.

, analista de desempenho do Inter, tem sido elogiado internamente pelo mapeamento preciso de adversários. O tema “ China no futebol de base ” voltou a ser debatido após o surgimento de interesse de clubes asiáticos por jovens brasileiros.

” voltou a ser debatido após o surgimento de interesse de clubes asiáticos por jovens brasileiros. Enquete nas redes sociais relacionadas ao BBB e ao futebol mostram crescente cruzamento entre cultura pop e base, influenciando até mesmo a popularidade de atletas nas redes.

Campeões e Vices do Brasileirão Sub-20

O Palmeiras é o maior campeão, com três títulos (2018, 2022 e 2024), seguido pelo Flamengo, que venceu duas vezes (2019 e 2023). Cruzeiro, Internacional, Fluminense, Atlético-MG e Botafogo têm um título cada.

Ano Campeão Vice-campeão 2015 Fluminense Vitória 2016 Botafogo Corinthians 2017 Cruzeiro Coritiba 2018 Palmeiras Vitória 2019 Flamengo Palmeiras 2020 Atlético-MG Athletico-PR 2021 Internacional São Paulo 2022 Palmeiras Corinthians 2023 Flamengo Palmeiras 2024 Palmeiras Cruzeiro

O Brasileirão Sub-20 é um dos torneios de base mais importantes do futebol brasileiro e um celeiro de futuros craques. Quem será o campeão em 2025?