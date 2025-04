ASSISTIR Atlético-GO x Santos AO VIVO COM IMAGENS BRASILEIRO Sub-20 2025, HOJE (09/04), PALPITES, ESCALAÇÕES

Começou o Campeonato Brasileirão Sub-20 partida entre Atlético-GO x Santos Brasileirão SUB-20 acontece hoje, HOJE (09) às 15 hs. A partida acontece sob o mando de campo do Dragao, que busca a vitória sob seus domínios.

Por notícias do Furacão

E Notícias do Flamengo

Atlético-GO x Santos U20: Tudo sobre o duelo da 5ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20

Nesta quarta-feira, 9 de abril, às 15h (horário de Brasília), Atlético Goianiense U20 e Santos U20 entram em campo pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20. O jogo será disputado em Goiânia e marca um confronto de extremos na tabela: o Dragão é o lanterna, enquanto o Peixe briga entre os primeiros colocados.

Situação das Equipes

O Atlético-GO U20 vive um momento delicado na competição. A equipe ocupa a 20ª e última posição, somando apenas um ponto em quatro partidas. O time goiano vem de uma sequência negativa, com duas derrotas e dois empates, e busca reagir para sair da lanterna.

Do outro lado, o Santos U20 vem forte, ocupando a 4ª colocação com 8 pontos. A equipe paulista venceu duas partidas e empatou outras duas, mantendo-se invicta até aqui. Com um elenco equilibrado e organizado, o Peixe entra como favorito para o confronto.

Retrospecto Direto

Nos últimos quatro confrontos entre as equipes no Sub-20, o Santos leva ampla vantagem: são três vitórias e apenas uma derrota para o Atlético-GO. A última vez que se enfrentaram terminou com vitória santista, o que reforça ainda mais o favoritismo da equipe paulista.

Odds e Probabilidades

Segundo dados da casa de apostas bet365, o Santos U20 tem 71% de chances de vitória, com odd de 1.40, contra 6.00 para vitória do Atlético-GO U20. O empate aparece com cotação de 4.33.

Onde Assistir

A transmissão da partida será feita pela CBF TV e também pode estar disponível nos canais oficiais de YouTube dos clubes. Fique atento às redes sociais para atualizações sobre links e cobertura ao vivo.

Outras Atrações do Mundo Esportivo

Além do Sub-20, a semana está recheada de grandes eventos esportivos:

Futebol : UEFA Champions League, Premier League e Copa do Brasil;

: UEFA Champions League, Premier League e Copa do Brasil; Basquete : NBA e Euroliga;

: NBA e Euroliga; Vôlei e Vôlei de Praia : Liga das Nações e etapas do Circuito Mundial;

: Liga das Nações e etapas do Circuito Mundial; Fut7, Futsal e Handebol : Campeonatos regionais em andamento;

: Campeonatos regionais em andamento; MMA : UFC 301 com card aguardado para sábado;

: UFC 301 com card aguardado para sábado; Tênis : Temporada de saibro com torneios ATP e WTA;

: Temporada de saibro com torneios ATP e WTA; Esportes a motor : F1 retorna com GP da China no fim de semana;

: F1 retorna com GP da China no fim de semana; Tênis de Mesa, Polo Aquático, Hóquei no Gelo, E-Sports, Beisebol, Futebol Americano, Críquete, Rugby, Dardos, Sinuca, Badminton, Futebol Australiano, Ciclismo, Floorball e Bandy: todos com calendários ativos no cenário internacional.

Acompanhe o futebol de base e todas as modalidades com atenção, pois é nos detalhes que surgem os grandes nomes do futuro. E não se esqueça: sua previsão pode fazer a diferença — vote, torça e participe dos desafios semanais!

Times Participantes do Brasileirão Sub-20 2025

América-MG

Athletico-PR

Atlético-GO

Atlético-MG

Bahia

Botafogo

Bragantino

Corinthians

Cruzeiro

Cuiabá

Flamengo

Fluminense

Fortaleza

Grêmio

Internacional

Juventude

Palmeiras

Santos

São Paulo

Vasco

Campeões e Vices do Brasileirão Sub-20

O Palmeiras é o maior campeão, com três títulos (2018, 2022 e 2024), seguido pelo Flamengo, que venceu duas vezes (2019 e 2023). Cruzeiro, Internacional, Fluminense, Atlético-MG e Botafogo têm um título cada.

Ano Campeão Vice-campeão 2015 Fluminense Vitória 2016 Botafogo Corinthians 2017 Cruzeiro Coritiba 2018 Palmeiras Vitória 2019 Flamengo Palmeiras 2020 Atlético-MG Athletico-PR 2021 Internacional São Paulo 2022 Palmeiras Corinthians 2023 Flamengo Palmeiras 2024 Palmeiras Cruzeiro

O Brasileirão Sub-20 é um dos torneios de base mais importantes do futebol brasileiro e um celeiro de futuros craques. Quem será o campeão em 2025?