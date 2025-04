ASSISTIR AO VIVO Lanús x Melgar COPA Sul-Americana 2025, HOJE (09/04), ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Lanús x Melgar acontece HOJE (09) às 21h30 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

Lanús x Melgar em confronto decisivo pela Copa Sul-Americana 2025

Nesta quarta-feira, 9 de abril, às 21h30 (horário de Brasília), o Lanús recebe o Melgar no Estádio Ciudad de Lanús, na Argentina, pela segunda rodada do Grupo G da Copa CONMEBOL Sul-Americana 2025. O jogo será transmitido ao vivo pelos canais ESPN 4 e pela plataforma de streaming Disney+.

Panorama da partida

Ambas as equipes chegam à segunda rodada em busca da primeira vitória na competição. O Lanús estreou empatando por 2 a 2 contra o Academia Puerto Cabello, enquanto o Melgar também dividiu pontos ao empatar por 3 a 3 com o Vasco da Gama. Com um ponto cada, argentinos e peruanos buscam assumir a liderança provisória de um grupo que começou bastante equilibrado.

Prováveis escalações

Lanús : A equipe comandada por Ricardo Zielinski deve manter a base titular, apostando na força em casa para garantir os três pontos.

: A equipe comandada por Ricardo Zielinski deve manter a base titular, apostando na força em casa para garantir os três pontos. Melgar: O time de Arequipa, dirigido por Marco Valencia, promete adotar uma postura ofensiva, mesmo jogando fora de seus domínios.

A Conmebol ainda não confirmou oficialmente a arbitragem da partida.

Situação do Grupo G

Após a primeira rodada, todas as equipes do grupo somam um ponto. Isso faz com que o confronto entre Lanús e Melgar ganhe ainda mais importância, podendo definir uma liderança provisória ou manter o grupo em total igualdade.

Retrospecto das equipes

Lanús : A equipe argentina vive uma fase de empates. Nos últimos cinco jogos, foram quatro igualdades e uma vitória.

: A equipe argentina vive uma fase de empates. Nos últimos cinco jogos, foram quatro igualdades e uma vitória. Melgar: Os peruanos vêm em uma sequência mais variada, com duas vitórias, dois empates e uma derrota em suas últimas cinco apresentações.

Este será o primeiro confronto oficial entre Lanús e Melgar, o que adiciona um ingrediente especial de novidade ao duelo.

Próximos jogos das equipes na Copa Sul-Americana

Lanús:

23/04 – 19h00 – Lanús x Vasco da Gama (ESPN e Disney+)

07/05 – 21h30 – Melgar x Lanús (Paramount+)

14/05 – 19h00 – Academia Puerto Cabello x Lanús (ESPN e Disney+)

29/05 – 21h30 – Lanús x Academia Puerto Cabello (Paramount+)

Melgar:

23/04 – 21h30 – Melgar x Academia Puerto Cabello (ESPN e Disney+)

07/05 – 21h30 – Melgar x Lanús (Paramount+)

14/05 – 21h30 – Vasco da Gama x Melgar (ESPN e Disney+)

29/05 – 21h30 – Melgar x Vasco da Gama (Paramount+)

Fique ligado no Andravirtual Esportes para mais informações, análises e atualizações sobre a Copa Sul-Americana e o melhor do futebol internacional.

Onde assistir à Copa Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.