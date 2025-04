ASSISTIR AO VIVO Huracán x Racing COPA Sul-Americana 2025, HOJE (09/04), ESCALAÇÃO E PALPITES

Futebol ao vivo na TV e no celular é hoje: Huracán x Racing acontece HOJE (09) às 19 hs, confira detalhes de transmissão e prováveis escalações.

A partida de hoje é válida pela Copa Sul-Americana acontecerá como na data descrita acima e o mandante do jogo é o primeiro time . Esta será uma das principais partidas desta fase da competição.

Por Notícias do Vasco

Huracán x Racing: Tudo sobre o duelo pela Copa Sul-Americana 2025

Pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana 2025, o Huracán recebe o Racing nesta quarta-feira (09/04), às 19h (horário de Brasília), no estádio Tomás Adolfo Ducó, em Buenos Aires. O confronto será transmitido ao vivo pela plataforma Paramount+.

Situação na tabela e retrospecto

Ambas as equipes estrearam de forma pouco convincente na competição. O Huracán perdeu na primeira rodada e soma zero pontos, ocupando a lanterna do Grupo C. Já o Racing, do Uruguai, também não venceu, mas conquistou um ponto com um empate fora de casa, ficando à frente do rival argentino.

O Huracán vem de um empate emocionante por 3 a 3 com o Aldosivi, pelo Torneo Apertura argentino. Já o Racing venceu o Plaza Colonia por 1 a 0, no campeonato uruguaio, e chega embalado.

Prováveis escalações

Huracán (último jogo):

Hernán Galíndez; Hernán De La Fuente, Fabio Pereyra, Marco Pellegrino, Leandro Lescano; Leonel Pérez, Agustín Urzi, Leonardo Gil; Matko Miljevic, Rodrigo Cabral; Erik Ramírez.

Racing (último jogo):

Lautaro Amadé; Guillermo Cotugno, Lucas Monzón, Martín Ferreira, Thiago Espinosa; Mateo Cáceres, Lucas Rodríguez; Pablo Viudez, Esteban Da Silva, Sebastián Sosa; Santiago Ramírez.

Números na Copa Sul-Americana 2025

Estatísticas Huracán Racing Vitórias 1 0 Empates 0 1 Derrotas 0 1 Gols marcados 2 1 Gols sofridos 1 3 Finalizações por jogo 7 11 Escanteios por jogo 3 1

Fase atual das equipes

Huracán tem um bom desempenho na temporada com 8 vitórias, 5 empates e apenas 1 derrota em 14 jogos. A equipe busca transferir essa consistência para o torneio continental.

Racing, por sua vez, disputou 12 partidas na temporada, com 6 vitórias, 2 empates e 4 derrotas. A equipe de Cristian Chambian tenta se firmar e conquistar sua primeira vitória internacional no ano.

Onde assistir

O duelo entre Huracán x Racing terá transmissão exclusiva pelo Paramount+, às 19h (horário de Brasília).

Acompanhe todos os jogos da Copa Sul-Americana 2025 com a cobertura completa do Supremas: supremas.com.br, além de palpites e análises em tempo real dos principais confrontos do futebol sul-americano.

Onde assistir à Copa Sul-Americana 2025?

A Copa Sul-Americana 2025 terá transmissão exclusiva no Brasil pelas plataformas de streaming Paramount+ e ESPN/Star+. Alguns jogos também podem ser exibidos na TV fechada pelo grupo Disney (ESPN). Para acompanhar todas as partidas, é necessário assinar um dos serviços disponíveis.