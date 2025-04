Arena Gamer completa um ano com reconhecimento da comunidade e mais de 40 eventos recebidos – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A Arena Gamer da Nave do Engenhão, primeira arena de games pública do país, completa um ano de funcionamento com números impressionantes e reconhecimento da comunidade de jogos eletrônicos. O espaço recebeu 44 eventos externos entre campeonatos nacionais, regionais, lançamentos de jogos e eventos e exibições de filmes e torneios. O local é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, em parceria com a Coordenadoria de Games e e-Sports, da Secretaria Municipal da Casa Civil.

Neste primeiro ano, mais de 8,1 mil pessoas passaram pela Arena e cerca de 354 grupos visitaram o local, destinado a esportes eletrônicos e que fica dentro da Nave do Conhecimento do Engenhão, no Engenho de Dentro, Zona Norte da cidade.

– A alta procura de promotores de eventos foi uma excelente surpresa. O resultado foi ainda melhor do que esperávamos. O mercado gamer carioca está perto de alcançar maturidade e a Arena é um aparelho que só o Rio possui para dar apoio aos empresários e comunidade gamer. Temos eventos agendados até setembro e estamos gerindo datas para contemplar todos os interessados. Outra alegria foi observar a criação espontânea de um time de jovens vulneráveis, que enxergam nos esports uma ferramenta de inclusão social e de transformação de realidade. Neste primeiro ano já podemos dizer que a Arena é um sucesso, um acerto e uma grande visão de presente e futuro – diz Chandy Teixeira, Coordenador de Games e Esports, órgão ligado à Secretaria Municipal da Casa Civil.

Atrações internacionais também passaram pela Arena Gamer do Engenhão. Os dois melhores times do mundo de “Counter-Strike 2”, NAVI e Vitality, ambos europeus, disputaram, no local, um amistoso com transmissão para 10 países. Entre os participantes, o espaço recebeu a presença do melhor do mundo no game, o ucraniano Oleksandr “s1mple” Kostylje. O game Brawlhalla também teve espaço com presença dos desenvolvedores norte-americanos do título.

Desde que foi inaugurada, a Arena Gamer também foi palco da formação do time Arcanjos, composto por jovens da região. A equipe treina com suporte dos equipamentos lá disponíveis e recebe instrução de monitores da Nave Engenhão. Também estão sendo recebidos na Arena times universitários, que treinam no espaço, e torneios de atléticas da UFRJ e outras universidades locais. Entre os times brasileiros, Vasco e Flamengo também competiram e treinaram na Arena Gamer, fortalecendo o cenário gamer carioca.

Para a secretária municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Tatiana Roque, a Arena Gamer tem como um dos objetivos estimular e qualificar os jovens para essa área de trabalho que cresce todos os dias.

A Arena foi ainda escolhida como cenário para gravação de depoimentos do reality show Craque da Voz, da Globoplay, ampliando a conexão entre o universo gamer e o entretenimento. A Arena já tem sete grandes eventos esportivos previstos até setembro deste ano.

Com capacidade para 100 pessoas, o espaço vem funcionando como um polo de inclusão, aprendizagem e transformação social para os visitantes, voltado a profissões da indústria criativa. A arena conta ainda com sala para podcast e narração e uma área de streaming.