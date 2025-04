Arena do Parque da Cidade recebe show de mímica

João Paulo Sardinha





A Arena do Parque da Cidade recebe neste domingo (13), às 15h, a “Ação Brincante com o Mímico Andarilho”.

A entrada é gratuita e livre para todos os públicos. Traga a família e venha aproveitar o domingo!

O Mímico Andarilho carrega em sua bagagem a experiência de mais de três décadas como “brincante popular”. Ele estabelece um jogo de improviso desde o começo, relacionando-se com o público presente ao local da apresentação.

O artista circula no meio das pessoas e interage com gestos rápidos, procurando criar empatia por meio do olhar, utilizando-se da técnica de mímica, seja para imitar as pessoas ou brincar com elementos que o ambiente oferece.

De uma pequena mala, ele tira elementos que o auxiliam na realização de números de pantomima que contam com a participação ativa do público, abordando sobretudo o tema da importância da preservação do meio ambiente.

Ficha Técnica

Roteiro e atuação: Carlos Javkin

Duração: 40 minutos

Faixa Etária: Livre

Serviço

Domingo (13), às 15h

“Ação Brincante com o Mímico Andarilho”, grupo Milongas Sentimentais

Arena do Parque da Cidade

Av. Olivo Gomes, 100 – Santana



