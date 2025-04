Alunos do Programa Academia Carioca se exercitam no Parque Rita Lee, na Barra Olímpica – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Os participantes tiveram a oportunidade de conhecer as instalações do megaparque. Crédito: Edu Kapps / SMS

Cerca de 3 mil alunos do Programa Academia Carioca realizaram atividades físicas no Parque Rita Lee, localizado na Barra Olímpica, na manhã de quarta-feira (09/04). A ação realizada no local, ao ar livre e numa área colorida e arborizada de 136 mil metros quadrados, fez parte das comemorações do Dia Mundial da Atividade Física, 6 de abril.

Mexer o corpo, se alongar para os exercícios e fazer caminhadas é com Ângela Maria Fernandes. Frequentadora assídua há três anos do Programa Academia Carioca em Copacabana, ela comparece a todas as atividades e nos aulões comemorativos, como aconteceu no Parque Rita Lee. Animada e disposta para tudo, Ângela Maria conta que existe uma versão dela antes e uma depois de ter conhecido a iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde do Rio.

– Eu era uma pessoa depressiva, com fibromialgia e triste. Depois que conheci o Programa Academia Carioca, tudo mudou e hoje sou feliz e tenho novas amizades. Meus problemas de saúde terminaram, eu não tenho mais nada. A Academia Carioca foi um dos acontecimentos mais especiais na minha vida -, contou a aluna.

Uma série de dinâmicas foram realizadas para o público presente. Muito além do ato de movimentação do corpo, os participantes tiveram a oportunidade de conhecer as instalações do megaparque inaugurado em maio de 2024. Um ponto de vacinação foi instalado no local para ofertar imunização da tríplice viral e contra a gripe. A estratégia faz parte do plano de mobilização da SMS como combate ao sarampo na cidade e também da campanha anual contra a influenza.

– O Programa Academia Carioca reforça o compromisso com a construção de territórios mais saudáveis e amplia o olhar sobre o movimento como ferramenta de transformação física, emocional, social e cultural. Os participantes são pessoas cadastradas nas unidades de saúde, e isso torna cada prática uma estratégia direta para fortalecer a saúde, a autonomia e o bem-estar -, explicou a coordenadora do Programa Academia Carioca, Junia Cardoso.