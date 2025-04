Alunos da equipe de corrida se destacam no Desafio 28 Praias – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Posted on

A Prefeitura concluiu no último mês de maio as obras da Rua Joaquim Maia, no bairro do Pedregulho. Com o objetivo de promover melhorias na mobilidade urbana, a rua recebeu uma pavimentação novíssima, acessibilidade e sinalização viária. A obra foi realizada pela empresa ARS Construções e Serviços Ltda no período de 3 meses, com o […]