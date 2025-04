Vôlei masculino de Ubatuba garante vaga para fase regional – Prefeitura Municipal de Ubatuba

O final de semana foi de conquista para o esporte de Ubatuba. A equipe masculina de vôlei que conta com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer garantiu a classificação para fase regional dos Jogos da Juventude ao vencer de forma invicta a fase classificatória dos Jogos da Juventude, realizada em Ilhabela.

A competição reuniu equipes das cidades do Litoral Norte e teve como principal objetivo definir os classificados para a próxima etapa regional. Ubatuba se destacou ao vencer os três jogos disputados sem perder nenhum set.

“A equipe demonstrou maturidade e comprometimento. Jogamos com inteligência, e os resultados mostram o quanto esses atletas estão preparados para desafios maiores,” afirmou o técnico Marcos Jardim.

“Estamos aguardando a definição da cidade-sede dos Jogos Regionais para confirmar o próximo compromisso da equipe”, destacou o coordenador de competições, Nicrano Gomes Junior.

Resultados da equipe masculina:

Ubatuba 2 x 0 Caraguatatuba (25×16 / 25×23)

Ubatuba 2 x 0 Ilhabela (25×14 / 25×17)

Ubatuba 2 x 0 São Sebastião (25×15 / 25×17)

Feminino também representou Ubatuba

A equipe feminina de vôlei também participou da fase classificatória dos Jogos da Juventude. Disputando com um elenco jovem, formado por atletas do Sub-17 e Sub-15, na categoria Sub-19, o time não conseguiu a classificação, mas deixou uma impressão positiva.

“Estamos com uma equipe em formação. As meninas são muito dedicadas e a experiência em uma competição desse nível será importante para o crescimento do grupo. As derrotas aconteceram por detalhes,” explicou o técnico Samuel Pedroso.