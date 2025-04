Secretaria de Educação leva concerto didático para escolas da Rede Municipal

A Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa (Sedec-JP), por meio da Seção de Bandas, está realizando concertos didáticos nas unidades de ensino da Rede Municipal da Capital levando arte e cultura para dentro das escolas. Nesta terça-feira (8), a apresentação foi realizada na Escola Municipal Anísio Teixeira, no bairro Esplanada.

“Neste mês de abril, nós estamos com a série ‘Concerto didático’, com a ‘Orquestra Sedec’, onde apresentamos para os alunos instrumentos de palheta, de metais como o trombone, trompete, além do baixo elétrico, guitarra, percussão e piano. Com isso, os alunos estão tendo a possibilidade de conhecerem os timbres, o repertório de músicas brasileira”, explicou o diretor da Seção de Bandas da Secretaria de Educação e Cultura, Rômulo Albuquerque.

No repertório, músicas como Jacksolandia (medley de Jackson do Pandeiro); Chega de saudade (Vinícius de Morais e Tom Jobim); Brasil Pandeiro (Novos Baianos); Maracaeu (composição Maestro Chiquito); entre outras.

A apresentação da Orquestra Sedec encantou a aluna Radassa Cecília, do 4º ano, que pode ver pela primeira uma apresentação desse tipo. “Eu achei muito bom, foi muito bonito. Eu nunca vi uma orquestra assim tão de perto. Amei muito. O instrumento que eu mais gostei foi o trompete”, disse sorrindo a aluna.

Quem também gostou da apresentação foi a aluna Sofia Emanuele, do 5º ano. “Eu achei muito interessante porque a maioria das músicas, eles mostram que instrumentos são e são bem interessantes cada um. Eu gosto muito de ver pianos porque as músicas são clássicas, as músicas são bem legais. É muito difícil a pessoa aprender qual tecla é sem olhar”, falou Sofia.

A Orquestra Sedec segue se apresentando nas terças-feiras, neste mês, na Escola Municipal Ativa Integral (EMAI) Oscar de Castro, a Escola Municipal Anita Trigueiro, e finalizando o mês com a Escola Municipal José Américo de Almeida.