Secretaria de Educação inicia projeto de Educação Alimentar e Nutricional “Ana Maria Brócolis” com distribuição de livros de receitas da alimentação escolar

Fotos: Rose Campos e Sedu/Divulgação

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), iniciou nesta segunda-feira (7), no Centro de Educação Infantil (CEI) 111, “Ivan Gerbovic”, no bairro Cajuru do Sul, o projeto de Educação Alimentar e Nutricional (EAN) “Ana Maria Brócolis”, que envolve teatro, veiculação de vídeo e música personalizados, envio de material pedagógico e, ainda, a distribuição de Livro de Receitas para os alunos levarem para casa.

O objetivo do projeto é valorizar a alimentação saudável ofertada na escola, por meio do reconhecimento do trabalho das cozinheiras escolares, além da divulgação de receitas saudáveis, que as crianças já consomem no ambiente escolar, para que as famílias também compartilhem dos benefícios da alimentação saudável.

O Livro de Receitas ” Ana Maria Brócolis”, além de proporcionar o preparo de pratos saudáveis em casa, também tem um espaço para que cada família contribua com uma receita que costuma fazer em casa, para que seja compartilhada depois, em sala de aula. A iniciativa é um convite para o resgate das tradições e incentivo à prática culinária pela família.

“Todas as 150 crianças atendidas pelo CEI-111 estão recebendo os livros do projeto ‘Ana Maria Brócolis’ e a receptividade delas para o projeto está sendo muito boa”, afirma a diretora da escola, Márcia Maria Soranz.

“Nosso objetivo é fazer com que as crianças consumam uma alimentação mais saudável, contribuindo para que isso aconteça em casa também e, ainda, valorizar o trabalho e a importância das cozinheiras escolares”, afirma Renata Gonçalves Falcato Catini, nutricionista da Divisão de Alimentação Escolar.

“Estamos muito satisfeitos com o início deste projeto, que não apenas educa, mas também envolve as famílias na promoção de hábitos alimentares saudáveis. A participação dos pais é fundamental para o sucesso dessa iniciativa, pois juntos estaremos construindo um futuro ainda melhor e com mais saúde para nossas crianças”, acrescenta Leandro Lemos da Silva, Chefe da Divisão de Alimentação Escolar.