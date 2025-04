Saae/Sorocaba realiza limpeza e manutenção preventiva de córrego em Brigadeiro Tobias – Agência de Notícias

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) realiza a limpeza e a manutenção preventiva do córrego que percorre o bairro Brigadeiro Tobias. Os trabalhos tiveram início nesta semana, no trecho localizado nas ruas João Malatesta e José Sarti, em paralelo à Rodovia Raposo Tavares (SP-270) e à Avenida Bandeirantes. A previsão da autarquia é que o serviço seja concluído durante a segunda quinzena deste mês.

O córrego tem início nas redondezas da Estrada do Inhayba, percorrendo por volta de 1.400 metros, junto também à linha férrea, momento em que passa sob a pista da rodovia e segue ao lado das ruas Maria Augusta da Silva e Joaquim Roque de Oliveira, até chegar à Rua Mathias de Albuquerque, totalizando cerca de 2 mil metros de curso.

“A equipe do Saae/Sorocaba realiza a limpeza e a estabilização dos taludes do córrego, inicialmente, em um trecho de 300 metros de extensão, além do transporte adequado do material retirado do local, como entulho, lodo e outros descartes, visando à preservação desse curso d’água, sobretudo, nos períodos de chuva”, explica o diretor-geral da autarquia, Glauco Fogaça.

Os serviços em Brigadeiro Tobias seguem programação pré-definida pelo Saae/Sorocaba, que engloba a manutenção preventiva de todos os córregos e Bacias de Contenção do município.

A autarquia já executou manutenções preventivas desse tipo, por exemplo, em córregos dos bairros Brigadeiro Tobias, Jardim Brasilândia, Jardim Leocádia, Jardim Paulistano, Jardim Piratininga, Jardim Prestes de Barros (Lava-pés), Mineirão, Vila Barão e Vila Mathilde, além das Bacias de Contenção do Abaeté, Campolim, Norcross e Rua Panamá (Barcelona), bem como nas duas bacias do Reservatório de Detenção de Cheias (RDC) da Água Vermelha.