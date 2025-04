Posted on

Núcleo quilombola do Camburi participou de estudo com instituições renomadas O aquecimento global é pauta permanente nos noticiários. Além da discussão sobre práticas que contribuem para o aumento da temperatura do planeta, o foco é como esses impactos influenciam diretamente o cotidiano das pessoas. Com base nisso, representantes de instituições escolheram a Comunidade Quilombola do […]