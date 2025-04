River Plate x Barcelona de Guayaquil, PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (08), ESCALAÇÕES, PALPITES

O jogo entre River Plate x Barcelona de Guayaquil acontece Hoje (08) às 21h30 hs. O mandante da partida é o primeiro time do confronto QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

River Plate x Barcelona de Guayaquil: Onde Assistir, Horário e Informações do Jogo pela Libertadores 2024

Nesta quarta-feira, dia 10 de abril de 2024, o River Plate recebe o Barcelona de Guayaquil, em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. O confronto será disputado no Estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, com início às 21h30 (horário de Brasília).

O jogo promete agitar o Grupo H da competição continental, reunindo duas equipes tradicionais da América do Sul em um duelo que pode ser decisivo para a classificação.

Onde assistir River Plate x Barcelona SC?

A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN na TV fechada e também estará disponível via streaming no Star+, permitindo aos torcedores brasileiros acompanharem todos os lances ao vivo com qualidade e narração em português.

Situação das equipes

O River Plate iniciou sua campanha na Libertadores com uma vitória sólida e quer manter o embalo diante de sua apaixonada torcida. A equipe comandada por Martín Demichelis tem como principal meta conquistar novamente o torneio continental e aposta na força do elenco e no apoio do Monumental para se impor diante dos adversários.

Por outro lado, o Barcelona de Guayaquil, do Equador, entra pressionado após estrear com derrota. O clube equatoriano sabe que um novo revés pode complicar suas chances de avançar às oitavas de final. Apesar de estar fora de casa, o Barcelona tem tradição na competição e conta com jogadores experientes que podem surpreender.

Prováveis escalações

River Plate (técnico: Martín Demichelis)

Provável time: Armani; Herrera, González Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Aliendro, Nacho Fernández, De La Cruz; Echeverri, Solari e Borja.

Barcelona de Guayaquil (técnico: Ariel Holan)

Provável time: Burrai; Castillo, Sosa, Rodríguez, Quiñónez; Ortiz, Gaibor, Penilla, Díaz; Fydriszewski e Bauman.

Expectativa para o jogo

Jogando em casa e com um elenco mais consistente, o River Plate entra como favorito, mas sabe que não pode subestimar um adversário com a camisa pesada como o Barcelona de Guayaquil. A expectativa é de um confronto aberto, com o time argentino tentando dominar a posse de bola e criar chances, enquanto os visitantes devem adotar uma postura mais cautelosa, apostando em contra-ataques rápidos e na bola aérea.

O duelo desta quarta-feira é mais um grande capítulo da fase de grupos da Libertadores 2024, reunindo tradição, rivalidade internacional e muita emoção. Uma vitória pode encaminhar a classificação do River e, para o Barcelona, representa a chance de reagir e se manter vivo no grupo.

