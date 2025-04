Programa “HumanizAção” acolhe 25 pessoas em situação de rua nesta segunda-feira (7) – Agência de Notícias

Posted on

Devido a grande procura, o período de inscrições para a Olímpia Garça do Vale foi estendido em UMA SEMANA, do dia 03 de novembro até o dia 10 de novembro. A Prefeitura Municipal de Guaratinguetá lança 1ª edição da OGV – Olimpíada Garça do Vale, com a participação dos alunos do 9º ano do Ensino […]