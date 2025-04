Procon orienta consumidor para as compras de ovos de Páscoa

Posted on

Neste final de semana, o Som da Concha traz dois grandes shows gratuitos: Bela Rio com “Bem Bolado”, que mistura MPB e sons da natureza, e SoulRa com “Do Interior”, ambos no domingo (20), às 18h. Outro destaque cultural é o Sonora Brasil, no Sesc Teatro Prosa, que inicia no sábado (19) com o duo […]