Prefeitura realiza ação de combate aos escorpiões nesta sexta-feira (11) no Jardim Rodrigo – Agência de Notícias

Posted on

Fomento e valorização ao esporte regional. Com este objetivo o governador em exercício Gerson Claro assinou convênio para promover a revitalização e modernização do Estádio Municipal de Sidrolândia. Serão investidos R$ 1,6 milhão, nesta parceria entre Estado e município. A solenidade ocorreu nesta terça-feira (26), na Governadoria. “Sidrolândia pode contar com apoio do Governo do […]