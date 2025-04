Prefeitura inicia obras de modernização da UBS Colonial

Lucas Brito





Os pacientes da UBS Colonial, na zona sul da cidade, já estão percebendo que a unidade está passando por mudanças. Nas últimas semanas, a fachada do local renovou o visual, com a substituição das antigas telas por grades e portão, marcando o início das obras.

Este é apenas o primeiro passo de um projeto inovador de revitalização completa do prédio, que será modelo para todas as unidades básicas do município, reafirmando o compromisso da Prefeitura de São José dos Campos em promover uma saúde pública de excelência, humanizada e com tecnologia.

Entre as melhorias, a UBS ganhará mais consultórios médicos e um reforço na equipe, aumentando a capacidade de atendimento. Além disso, contará com uma sala multidisciplinar, onde profissionais de diferentes áreas poderão atuar de forma integrada no cuidado à população, e uma ala exclusiva para os funcionários, com refeitório e vestiário ampliados.

Toda a estrutura será modernizada com foco no conforto e acessibilidade, incluindo pintura, nova identidade visual e sinalização.

Para garantir ainda mais eficiência nos serviços oferecidos aos usuários, investimentos em recursos digitais irão otimizar o fluxo de pacientes e proporcionar mais agilidade.

A obra, executada pela Urbam, tem previsão de conclusão em oito meses e beneficiará cerca de 20 mil moradores da região.





Antiga fachada da UBS Colonial | Foto: Claudio Vieira/PMSJC



Telas foram substituídas por grade e portão novos | Foto: PMSJC



