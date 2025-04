Prefeitura faz obras de drenagem na região leste

Rosi Masiero





Secretaria de Manutenção da Cidade

A Prefeitura de São José dos Campos está realizando duas importantes obras de drenagem na região leste da cidade. O serviço visa recuperar as alas de lançamento de águas pluviais, que sofreram danos ao longo do tempo e apresentaram erosão.

Uma equipe trabalha na recuperação do lançamento de águas pluviais na Rua Curação, no bairro Vista Verde. O local, que lança água de quatro tubulações, está recebendo uma ala de lançamento em gabião. Quando a estrutura de dissipação das águas da chuva se danifica, os tubos começam a ceder em efeito dominó, gerando erosão. O mesmo ocorreu na Rua Madre Maria Gema de Jesus, no bairro Jardim da Granja, onde outra equipe iniciará a obra nesta semana.

A obra

A ala de lançamento é parte do sistema de drenagem pluvial urbana que direciona as águas da chuva para o local adequado, evitando alagamentos e erosão. O objetivo é coletar e direcionar as águas de forma adequada, prevenindo problemas como alagamentos e erosão.



