Prefeitura expande cirurgias pelo SUS em parceria com Antoninho

A Prefeitura de São José dos Campos segue empenhada em ampliar a oferta de consultas, exames e cirurgias na rede pública, por meio de credenciamentos com outras clínicas e instituições de saúde do município, agilizando os atendimentos e reduzindo a espera de quem aguarda nas filas.

Após o início das cirurgias vasculares no Hospital de Olhos do Vale, a cidade ganha mais um importante reforço, com uma parceria firmada para atendimentos a pacientes do SUS no Hospital Antoninho da Rocha Marmo.

Serão realizados cerca de 50 procedimentos mensalmente, em duas especialidades: postectomia infantil e otorrinolaringologia (adulto e pediatra).

Nesta sexta-feira (4), a Lucimeire de Castro acompanhou o filho Gael, de 4 anos, durante uma cirurgia no local. “Foi tudo muito rápido, desde a ligação até a cirurgia. Como mãe, é muito bom ver que meu filho está sendo bem cuidado”, destacou.



Lucimeire elogiou a estrutura do hospital e a eficiência do processo | Foto: PMSJC

A medida faz parte do compromisso da Prefeitura em garantir atendimento de qualidade, humanizado e cada vez mais próximo das necessidades dos moradores.

Sobre o Hospital

Idealizado como sanatório infantil pelo Menino e Servo de Deus Antoninho da Rocha Marmo, que faleceu aos 12 anos, vítima da tuberculose, o Hospital Antoninho da Rocha Marmo foi confiado à Madre Maria Teresa de Jesus Eucarístico e inaugurado em 13/12/1952, atendendo crianças com tuberculose até a década de 1980, quando o tratamento da doença passou a ser feito em nível ambulatorial.

Ao longo do tempo, expandiu suas especialidades e serviços, evoluindo para um hospital geral de médio porte com maternidade integrada. A instituição pertence à Rede Madre, que também é responsável pelo Hospital Pio XII.

Localizado na Av. Heitor Villa Lobos, 1961, no Vila Ema, região central, o hospital vem fortalecendo parcerias com convênios médicos e prestando serviços para o SUS, consolidando-se como referência em atendimento humanizado e de excelência.



