Prefeitura do Rio abre consulta pública sobre patinetes elétricas – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O programa Patinete.Rio tem sido testado em bairros da zona sul e centro. Foto: Maurício Val/Prefeitura do Rio

A Prefeitura do Rio, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE), abriu uma consulta pública para receber contribuições da sociedade sobre as patinetes elétricas que circulam pela cidade, após o período de operação experimental no programa Sandbox.Rio. O formulário pode ser preenchido até 03/05/2025, no link: https://bit.ly/sandboxriopatinetes.

Empresas, startups, associações, pesquisadores e órgãos públicos que atuam no segmento de mobilidade, além de representantes da sociedade civil e pessoas interessadas no tema podem contribuir com sugestões sobre a atividade e suas questões técnicas. Essas opiniões são fundamentais para a Prefeitura tomar as melhores decisões, no intuito de melhorar a mobilidade urbana do Rio.

O programa Patinete.Rio tem sido testado em bairros da zona sul e centro pela empresa WHOOSH, com autorização temporária para disponibilizar o mobiliário de patinetes elétricas.

O que é o Sandbox.Rio?

O Sandbox.Rio é o ambiente regulatório experimental da Prefeitura do Rio, que permite testar com clientes reais, sob autorização temporária, produtos, serviços ou processos inovadores que não se enquadram na regulação pré-existente. O objetivo é incentivar o empreendedorismo e gerar dados para aprimorar políticas públicas e a regulação aplicável a novas tecnologias.

A partir dos testes realizados, são coletadas informações que auxiliam a Prefeitura na compreensão das inovações, garantindo a elaboração de um conjunto de regras mais aderentes às novas tecnologias. Além disso, a base de dados gerada no período de testes ajuda os gestores públicos na concepção de políticas públicas de interesse da cidade. Realizado e liderado pela SMDE, o programa envolve diversos órgãos da gestão municipal.

Os interessados podem acessar o Relatório de Implementação e Monitoramento do Projeto Patinete Rio completo, assim como o formulário, no site sandboxrio.com.br. E, quem tiver dúvidas sobre o programa, pode entrar em contato pelo e-mail: [email protected].