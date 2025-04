Prefeitura de Bonito emite nota oficial sobre acidentes na lagoa da Praia da Figueira – Prefeitura Municipal de Bonito

A Prefeitura Municipal de Bonito, por meio da Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico, informa que, após ser comunicada pelo Hospital João Darci Bigaton sobre a recorrência de acidentes envolvendo mordidas de peixes em visitantes na LAGOA do atrativo Praia da Figueira, encaminhou ofício ao SEMADESC/IMASUL relatando a situação.

Em resposta, o IMASUL tomou as providências necessárias junto ao atrativo, que já realizou as adequações cabíveis para garantir a segurança dos visitantes. Ressaltamos que estamos sempre atentos a situações pontuais que possam surgir, com o objetivo de aprimorar continuamente a qualidade da experiência dos turistas em nosso município.

Bonito tem implementado o Sistema de Gestão de Segurança (SGS) em seus principais atrativos turísticos, incluindo os dois atrativos públicos gerenciados pela Prefeitura – a Gruta do Lago Azul e o Balneário Municipal. O SGS tem como objetivo a adoção de práticas consagradas de segurança no ecoturismo e turismo de aventura no Brasil.

Com essas medidas, os atrativos se preparam para lidar com as mais diversas situações, reduzindo significativamente a probabilidade de acidentes, identificando oportunidades de melhoria contínua e proporcionando uma experiência ainda mais segura e positiva aos visitantes que escolhem Bonito como destino.