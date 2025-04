Praça da Exaltação da Santa Cruz terá Feira de Artesanato nesta semana – Prefeitura Municipal de Ubatuba

No próximo sábado, dia 12, a Praça da Exaltação à Santa Cruz será ocupada por barracas de artesãos, oficinas e atividades culturais — programação promovida dentro da Feira de Artesanato, realizada pelo Setorial de Artesanato da Fundação de Arte e Cultura – Fundart.

As atividades da feira começam às 16h e seguem até as 22h, com exposição e venda de produtos feitos por artesãos da cidade, utilizando técnicas como crochê, fuxico, carpintaria, marcenaria, macramê, entalhe, marchetaria e reaproveitamento de materiais.

A programação também inclui uma oficina de Artesanato Sustentável, espaço de brincar para crianças e apresentação musical com o grupo Sons da Lira, da Associação Lira Padre Anchieta.

“Convidamos todos a prestigiar a nossa feira e conhecer o trabalho dos artesãos da nossa cidade, valorizando a mão de obra e a criatividade local. Além disso, será um momento especial para as crianças brincarem”, comentou a suplente do Setorial de Artesanato, Andresa Basani, destacando o papel da feira na promoção da produção local e no fortalecimento do vínculo com o público.