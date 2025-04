Peñarol x San Antonio, PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (08), ESCALAÇÕES, PALPITES

Por MRNews



O jogo entre Peñarol x San Antonio acontece Hoje (08) às 19 hs. O mandante da partida é o primeiro time do confronto QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Fonte: fortalezasempre.com.br

Peñarol x San Antonio: Onde Assistir, Horário e Escalações Prováveis do Confronto pela Pré-Libertadores 2024

Peñarol e San Antonio Unido se enfrentam nesta terça-feira, 9 de abril, em mais um confronto decisivo pela fase preliminar da Copa Libertadores 2024. A partida será realizada no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, no Uruguai, com início marcado para às 19h (horário de Brasília). O duelo marca o jogo de volta entre as equipes, e definirá quem segue adiante em busca de uma vaga na fase de grupos da maior competição de clubes da América do Sul.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre Peñarol x San Antonio Unido terá transmissão ao vivo da ESPN 4 e pelo serviço de streaming Star+, garantindo que os torcedores brasileiros acompanhem todos os detalhes do confronto direto de casa, com narração e comentários em português.

Momento das equipes

O Peñarol chega como favorito ao duelo, jogando em casa e com um elenco tecnicamente superior. O tradicional clube uruguaio busca retornar ao protagonismo continental após anos de desempenhos discretos na Libertadores. Com uma base experiente e jovens promissores, o time comandado por Diego Aguirre aposta na força de seu estádio e na pressão da torcida para garantir a classificação.

Do outro lado, o San Antonio Unido, do Chile, é a grande surpresa desta fase preliminar. Com uma campanha sólida nas fases anteriores, o time chileno quer fazer história e superar novamente as expectativas, mesmo diante de um adversário mais tradicional. O desafio é imenso, mas a equipe vem demonstrando organização tática e eficiência ofensiva, o que pode equilibrar as forças mesmo fora de casa.

Prováveis escalações

Peñarol (técnico: Diego Aguirre)

Formação provável: De Amores; Lozano, Menosse, Rak, Hernández; González, Gargano, Sebastián Rodríguez; Laquintana, Arezo e Silvera.

San Antonio Unido (técnico: Ariel Pereyra)

Formação provável: López; Salinas, Ibarra, Maturana, Escobar; Díaz, González, Méndez; Figueroa, Hernández e Fuentes.

Arbitragem

O árbitro principal da partida será o colombiano Wilmar Roldán, um dos mais experientes do continente, acompanhado por seus compatriotas como assistentes. A presença de um árbitro renomado promete garantir mais segurança para um confronto com potencial de ser acirrado.

O que está em jogo

A partida é decisiva. O vencedor do confronto avançará à próxima fase da Pré-Libertadores, ficando mais próximo da tão sonhada entrada na fase de grupos. Para o Peñarol, trata-se de uma obrigação; para o San Antonio Unido, um feito histórico. A expectativa é de um jogo intenso, com o time uruguaio buscando pressionar desde o início e os chilenos apostando em uma estratégia reativa, com contra-ataques rápidos.

Fique ligado e não perca esse confronto emocionante que movimenta o cenário do futebol sul-americano nesta terça-feira.

**Hashtags: #Libertadores #Palestino #Millonarios #Futebol #galo #Peñarol #Palestino #huachipato #deportivitachira #nacional #thestrongest #Flamengo #Bolivar #Alianzalima #colocolo #palmeiras #botafogo #ldu #rosariocentral #Grêmio #estudiantes