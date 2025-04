Naves Satélites e Navezinhas Cariocas abrem mais de 2.600 vagas em cursos gratuitos de tecnologia – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

As Naves Satélites incentivam a capacitação digital, científica e tecnológica da população – Beth Santos/Prefeitura do Rio

A Secretaria Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (SMCT) está com inscrições abertas para mais de 2.600 vagas neste mês de abril, em diversos cursos e oficinas gratuitas de tecnologia. Entre os cursos disponíveis estão “Tudo sobre Hardware e Software”, “Dominando o Windows”e “Segurança Digital e Privacidade”, entre outros.

– As Navezinhas Cariocas e Naves Satélites são localizadas em comunidades, oferecendo cursos gratuitos com foco na inclusão tecnológica. Assim a gente não deixa ninguém para trás, ninguém de fora desse trem da tecnologia – afirma Tatiana Roque, secretaria municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação do Rio de Janeiro.

As três Naves Satélites atendem ao público em geral, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e aos sábados, das 8h às 12h.

As Navezinhas Cariocas funcionam de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h. Todas as unidades têm espaço com computadores destinados ao livre acesso à internet, com orientação de uma equipe de apoio aos usuários.

Para ter acesso ao cronograma das atividades e se inscrever nos cursos e oficinas, os interessados devem acessar o site: https://www.navedoconhecimento.rio/

Endereços das Naves:

Nave Satélite de Sepetiba – Rua Trotadores Frederico, CIEP Deputado Ulysses Guimarães, Sepetiba.

Nave Satélite de Paciência – Rua Março Antônio Dias, s/nº, CIEP Dr. Nelson Hungria, Paciência.

Nave Satélite de Jardim Palmares – Rua Cabo Saulo Vasconcelos, s/nº, CIEP Major Manuel Gomes Archer, Jardim Palmares.

Navezinhas Carioca Bonsucesso – Rua Saint Hilaire, 60 – Bonsucesso.

Navezinha Carioca Cacuia – Estrada da Cacuia, 622 – Ilha do Governador.

Navezinha Carioca Carobinha – Rua Sessenta e Sete, quadra 86, Lote 9 – Nossa Senhora das Graças.

Navezinha Carioca Centro – Av. Presidente Vargas, 455 – Centro. 2º andar dentro do Coletivo Aprendiz

Navezinha Carioca Cordovil – Rua Bulhões Marcial, 11 – Cordovil.

Navezinha Carioca Dendê – Rua Tupinambá, 11 – Dendê.

Navezinha Carioca Encantado – Rua Ramiro Magalhães, 521 – Engenho de Dentro.

Navezinha Carioca Harmonia – Rua Sacadura Cabral, 435 – Saúde.

Navezinha Carioca Lins de Vasconcelos – Rua Lins de Vasconcelos, 241 Loja A – Lins de Vasconcelos.

Navezinha Carioca Magarça – Estrada do Magarça, 4731 – Guaratiba.

Navezinha Carioca Beth Carvalho – Palácio do Samba. Rua Visconde de Niterói, 1072, Mangueira.

Navezinha Carioca da Maré – Rua Teixeira Ribeiro, 904, Maré.

Navezinha Carioca Paciência – Rua Majurí, 135 – Santa Cruz.

Navezinha Carioca Pedra de Guaratiba – Rua Belchior da Fonseca, 1025 – Pedra de Guaratiba.

Navezinha Carioca Prazeres – Rua Gomes Lopes, 12 – Santa Teresa.

Navezinha Carioca Rio das Pedras – Rua Espada de São Jorge, 405, Rio das Pedras.

Navezinha Carioca Rocinha Rua 1 – Rua Um, 259 – Estrada da Gávea, Rocinha.

Navezinha Carioca São Cristóvão – Praça Carmela Dutra, 54 – 2° andar. Barreira do Vasco, São Cristóvão.

Navezinha Carioca Sepetiba – Praia do Recôncavo, 430 – Sepetiba.

Navezinha Carioca Santa Cruz – Travessa da Verdade, 6 – Santa Cruz.

Navezinha Carioca Tanque – Rua Godofredo Viana, 64 – Tanque.

Navezinha Carioca UERJ – Rua São Francisco Xavier, 524, Maracanã. Prédio Anexo, Térreo, Próximo ao Restaurante Universitário e COART.

Navezinha Carioca Vidigal – Rua Olinto Magalhães, 10, lojas 4,5 e 6 – Vidigal.