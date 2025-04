Nacional x Bahia, PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (09), ESCALAÇÕES, PALPITES

O jogo entre Nacional x Bahia acontece Hoje (09) às 19 hs. O mandante da partida é o primeiro time do confronto QUE busca a vitória em seus domínios. Esta disputa é válida pela LIBERTADORES DA AMÉRICA 2025.

Os jogos da Libertadores são intensos e repletos de emoção, já que as equipes lutam por uma vaga na competição mais prestigiada do continente sul-americano. Cada partida é crucial, pois define o destino dos clubes e pode moldar o caminho para o sucesso ou a decepção na Copa Libertadores.

Fonte: fortalezasempre.com.br

Nacional x Bahia: Onde Assistir, Horário e Prováveis Escalações na Libertadores

Nacional (URU) e Bahia se enfrentam nesta quarta-feira, dia 9 de abril de 2025, às 19h (horário de Brasília), em um confronto decisivo válido pela 2ª rodada do Grupo F da Conmebol Libertadores. A partida será realizada no estádio Gran Parque Central, em Montevidéu, no Uruguai, e contará com transmissão ao vivo pela ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Situação das Equipes

O Bahia, comandado por Rogério Ceni, chega ao duelo após três empates consecutivos — contra Corinthians e Santos, pelo Brasileirão, e diante do Internacional, na estreia da Libertadores. Com um ponto somado, a equipe ocupa a terceira colocação do Grupo F e busca sua primeira vitória na competição continental para seguir na briga pela classificação às oitavas.

Já o Nacional, tradicional clube uruguaio, vive um momento de instabilidade. A equipe venceu apenas um dos últimos cinco jogos e ocupa a sexta posição no Campeonato Uruguaio, com 16 pontos. Na estreia da Libertadores, sofreu uma dura derrota por 3 a 0 para o Atlético Nacional (COL) e tenta se recuperar diante de sua torcida.

Arbitragem

Árbitro principal: Dario Herrera (ARG)

Assistentes: Gabriel Chade (ARG)

VAR: Silvio Trucco (ARG)

Prováveis Escalações

Nacional (URU):

Mejía; Ancheta, Callione, Coates, Millán, Báez; Recoba, Oliva, Boggio; Herazo, Eduardo Vargas.

Bahia:

Ronaldo; Gilberto, Kanu, Ramos Mingo, Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro; Cauly, Erick Pulga, Luciano Rodríguez.

Ficha Técnica do Jogo

Confronto: Nacional x Bahia

Nacional x Bahia Competição: Conmebol Libertadores – 2ª rodada – Grupo F

Conmebol Libertadores – 2ª rodada – Grupo F Data: Quarta-feira, 9 de abril de 2025

Quarta-feira, 9 de abril de 2025 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Estádio Gran Parque Central, Montevidéu (URU)

Estádio Gran Parque Central, Montevidéu (URU) Transmissão: ESPN e Disney+

