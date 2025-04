‘Na Brasa Fest – Festival do Churrasco de Sorocaba’ acontece de 11 a 13 de abril no Parque das Águas – Agência de Notícias

A população de Sorocaba e região pode participar do “Na Brasa Fest – Festival do Churrasco de Sorocaba”, no Parque das Águas, a partir desta sexta-feira (11), das 17h às 22h. Reunindo diversas barracas e food trucks com produtos assados, entre eles, a famosa costela de chão, as atrações continuam no sábado (12) e domingo (13), sempre das 11h às 22h, com entrada gratuita.

O ‘Na Brasa Fest’ é realizado pela produtora Amo Sorocaba e conta com o apoio institucional da Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Turismo (Setur) e do Conselho Municipal de Turismo, pois integra o Calendário de Eventos Turístico da cidade, de acordo com a Lei nº 12.718, de 10 de janeiro de 2023.

Além da praça de alimentação, os visitantes poderão contar com atrações variadas, como shows de música ao vivo, grupos de dança country, touro mecânico, espaço kids e muito mais.

O evento ainda tem caráter solidário, pois a entrada será um quilo de alimento não perecível para a campanha “A Fome não é Fake!”, do Fundo Social de Solidariedade (FSS). Todas as doações serão destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social no município.

O Parque das Águas está localizado na Avenida Dom Aguirre, s/n, no Jardim Abaeté. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone e WhatsApp (15) 99636-9901 (Amo Sorocaba).