Mais de mil pessoas acompanharam 1° Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora de Ubatuba, que aconteceu no último domingo, 6, foi um marco histórico na luta pela saúde e bem-estar dos trabalhadores. Com 1124 pessoas acompanhando a transmissão ao vivo pelo canal do Youtube da Prefeitura de Ubatuba, o evento discutiu propostas e ideias para melhorar a saúde dos trabalhadores em todas as áreas, focando em direitos trabalhistas, saúde geral, mental e prevenção de acidentes.

Eixos de Propostas Aprovadas

Durante a Conferência, foram discutidos os direitos e os pontos que precisam ser aperfeiçoados no âmbito trabalhista para melhorar a saúde geral, a saúde mental e evitar acidentes de trabalho. Foram votadas propostas de três eixos que serão enviadas para a próxima etapa da conferência, que é a macro regional.

– Eixo 1: Segurança e Saúde para os Trabalhadores – Melhorar as condições de trabalho para prevenir acidentes e doenças ocupacionais.

– Eixo 2: Benefícios Trabalhistas – Discutir e melhorar os benefícios oferecidos aos trabalhadores.

– Eixo 3: Criação de Ouvidoria Interna Exclusiva para os Trabalhadores – Estabelecer um canal de comunicação direto para os trabalhadores reportarem suas necessidades e sugestões.

“Acreditamos que a participação popular é essencial para a construção de políticas públicas que atendam às necessidades dos trabalhadores. Essa conferência foi um passo importante para fortalecer a saúde e o bem-estar dos trabalhadores de todas as áreas de atuação”, destacou a secretária-geral da comissão organizadora, Mariana Cassador.

A realização do encontro é uma forma da Secretaria Municipal de Saúde estar ainda mais próxima da população, entendendo seus anseios e lutando para melhores condições de trabalho dos servidores gerais da cidade.

Delegados Eleitos

Os delegados representarão Ubatuba nas próximas etapas da conferência, levando suas ideias e propostas para discussão em outros níveis. Os eleitos foram:

– Segmento Gestores: Euler Cruz (Delegado) e Virgínia Briet (Suplente)

– Segmento População: Celinaide Garcia (Delegada) e William Gonçalves (Suplente)

– Segmento Trabalhador da Saúde: Graziela Dias (Delegada) e Anaya Tábata (Suplente)

Esta conferência é uma etapa importante da 5ª Conferência Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (5ª CNSTT), que tem como tema “Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito Humano”.

A próxima etapa em âmbito regional é a Conferência Estadual de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Esta etapa está programada para ocorrer entre 15 de abril e 15 de junho de 2025.