Independiente del Valle x Universitario, PALPITES, Assistir ao vivo COM IMAGENS a Libertadores, Hoje (08), ESCALAÇÕES, PALPITES

Independiente del Valle x Universitario: onde assistir, horário e prováveis escalações pela 2ª rodada da Libertadores 2025

Nesta terça-feira, 08 de abril, o Independiente del Valle recebe o Universitario, do Peru, em confronto válido pela segunda rodada do Grupo D da Copa Libertadores. A partida será disputada no Estádio Banco Guayaquil, em Quito, às 21h (horário de Brasília), e é considerada um confronto direto na briga por uma das vagas às oitavas de final da competição continental.

Equatorianos tentam se recuperar após derrota na estreia

O Independiente del Valle chega pressionado após perder para o Palmeiras por 3 a 1 na rodada de abertura do grupo. Jogando em casa, onde costuma se impor por conta da altitude e do estilo de jogo veloz, o time comandado por Martín Anselmi quer a reabilitação para seguir vivo na disputa pela classificação.

Entre os destaques da equipe estão o atacante Junior Sornoza e o meia Kendry Páez, jovem promessa do futebol equatoriano que vem ganhando espaço. O time aposta em sua solidez tática e em um jogo vertical para quebrar a defesa peruana.

Universitario quer manter boa fase na Libertadores

Por outro lado, o Universitario começou sua campanha com vitória em casa diante do San Lorenzo e quer surpreender fora de seus domínios. Comandado por Fabián Bustos, o time peruano aposta em sua consistência defensiva e nas bolas paradas para incomodar o adversário.

Veteranos como Edison Flores e o zagueiro Matías Di Benedetto são os pilares de uma equipe experiente e que vem embalando no campeonato nacional. A missão agora é repetir o bom desempenho e buscar pelo menos um empate fora de casa, o que seria considerado um grande resultado.

Prováveis escalações

Independiente del Valle: Ramírez; Landázuri, Carabajal, García Basso e Alcívar; Caicedo, Páez e Hoyos; Sornoza, Minda e Díaz. Técnico: Martín Anselmi.

Universitario: Britos; Corzo, Di Benedetto, Riveros e Urruti; Polo, Calcaterra, Murrugarra e Flores; Valera e Quispe. Técnico: Fabián Bustos.

Onde assistir

O duelo entre Independiente del Valle e Universitario terá transmissão exclusiva pelo Paramount+, às 21h (de Brasília), com cobertura completa da Libertadores 2025.

Ambas as equipes entram em campo com objetivos claros: os equatorianos buscam os três pontos para não se complicar no grupo, enquanto os peruanos tentam manter o embalo e surpreender fora de casa.

